Eestis on tekkinud loomaarstide puudus

Väikeloomaarstid on sunnitud tegema ületunde ning palkama abitööjõudu, kuna tööd on rohkem kui nad jõuavad ära teha. Põhjus on koroona-aastates, mil paljud võtsid endale koera või kassi.

Et loomaarsti abi oleks käe-jala juures on koer Robi perenaise Leia Riitsaare jaoks väga tähtis. "Ta on nagu inimenegi – kui on inimesel probleemid, läheb ta kiirabisse, samamoodi on loomaga, kui tal on mure, siis sa pead kuhugi pöörduma," ütles Riitsaar.

Pöördumisi loomaarsti juurde on tulnud Põlvamaal Leevil asuvas Vetifori loomakliinikus viimasel ajal rohkem kui jõutakse soovijaid vastu võtta. Kõik see sai alguse ühes koroonapandeemiaga.

"Hakati järjest rohkem lemmikuid võtma. On tunda kohe, et on vaja järjest rohkem profülaktilisi protseduure nagu vaktsineerimisi, steriliseerimisi, kastreerimisi, pluss igasugused tervisehädad. Tööpäevad venivad päris pikaks, ei ole võimalik vastu võtta kõiki hädalisi, kes sooviksid," rääkis Vetifori omanik ja loomaarst Airi Ilves-Luht.

"Vahepeal jäävad lõunad ära ja kui oled plaaninud mingi vaba päeva endale, siis selgub, et pead ikka tööle minema," ütles Sodalis loomakliiniku üks omanikest ja loomaarst Piret Tobias.

Sodalise loomakliinik tegutseb nii Räpinas, Võrus kui ka Tartus. Tobias ütles ka, et loomaarstide koormus on suurenenud just maapiirkondades rohkem kui linnades, kus konkurents on tihedam ja teenusepakkujaid rohkem.

"Inimesed on ka kolinud maale rohkem, on maju ostnud endale siia ja linnast ära tulnud, suvekodudes elatakse kauem ja pikemalt. Võru ja Räpina piirkonnas annab see väga tunda," selgitas Tobias.

Nii PetCity kui ka Eesti Maaülikooli loomakliinikust öeldi "Aktuaalsele kaamerale", et ka neil on järjekorrad pikad ja arstid tööga ülekoormatud. Tegemist pole pelgalt Eesti murega.

"Tegelikult täna me tegeleme koroonakriisi tagajärgedega – loomaarste on vähe ja Euroopas mitmed loomakliinikud ei tee enam erakorralisi öiseid vastuvõtte, kuna lihtsalt füüsiliselt ei ole piisavalt arste," ütles maaülikooli loomakliiniku ülemarst Aleksandr Semjonov.

Vetifor võttis koormuse leevendamiseks hiljuti tööle abitöölise. Ka Sodalises otsitakse töökäsi. "Endale loomaarsti leidmine on ikka paras väljakutse," tõdes Tobias.

"Reaalsus on selline, et hetkel ülikoolid mitte vaid Eestis, vaid ka mujal maailmas ei suuda tekitada ja koolitada nii palju loomaarste, et kataks kogu vajaduse," sõnas Semjonov.