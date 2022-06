Venemaa lahkus Euroopa Inimõiguste Kohtu jurisdiktsioonist

Vene riigiduuma otsustas teisipäeval lõpetada Euroopa Inimõiguste Kohtu jurisdiktsiooni Venemaa pinnal. Samuti otsustati, et alates 15. märtsist tehtud sama kohtu kohtuotsused Venemaa suhtes ei kehti.

Euroopa Inimõiguste Kohus on põhiline inimõigustega tegelev kohtuorgan Euroopas, mille kaudu sai esitada inimõiguste rikkumiste kaebusi ka Venemaa vastu. Siiani on Vene kohtud paljuski Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid eiranud või tagasi lükanud, seega on otsus suuresti sümboolne, vahendab BBC.

Euroopa Inimõiguste Kohus on osa Euroopa Nõukogust, kust Venemaa visati 15. märtsil Ukrainas ulatusliku sõjategevuse alustamise pärast välja. Venemaa peatas oma osaluse Euroopa Nõukogus märtsi alguses. Endise Venemaa presidendi Dmitri Medvedjevi sõnul annab see Venemaale võimaluse taastada surmanuhtlus, mis muidu Euroopa Nõukogu poolt kokku lepitud reeglitega on keelatud.