Venemaa peatab osaluse Euroopa Nõukogus

"Venemaale ebasõbralikud Euroopa Liidu ja NATO riigid kasutavad oma absoluutset enamust Euroopa Nõukogu ministrite komitees ning jätkavad Euroopa Nõukogu ning Euroopa ühise õigusruumi lõhkumist," põhjendas Venemaa välisministeerium oma avalduses otsust.

Venemaa on Euroopa Nõukogu Parlamentaarses assamblees sattunud korduvalt kriitika alla oma tegevusega.

Euroopa Nõukogu on demokraatia edendamise ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitsmisega tegelev rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmed on kõik Euroopa riigid, ning ka Nõukogude Liitu kuulunud Kaukaasia riigid. Euroopa Nõukogusse ei kuulu ainult Valgevene, kuna riigis ei austata inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid. Vaatlejastaatuses on Püha Tool ning väljaspool Euroopat USA, Kanada, Jaapan ja Mehhiko.

Euroopa Nõukogu tegevuse üks alusdokumente on 1950. aastal koostatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Selle alusel asutati Euroopa Inimõiguste Kohus.

Euroopa Nõukogu juhtorganid on ministrite komitee ja parlamentaarne assamblee.