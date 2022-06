Itaalias kritiseeritakse Matteo Salvini Vene-reisi ideed

Vene saatkond Itaalias teatas nädalavahetusel sotsiaalmeedias, et ostis Salvinile ja ta saatjaskonnale Aerofloti piletid Istanbulist Moskvasse. Kuna Vene lennufirma on sanktsioonide all, siis ei olnud võimalik osta pileteid otse Euroopa Liidust Venemaale.

Matteo Salvini on varem avalikult imetlenud Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Salvini sõnul oli reisi üks eesmärk peatada Vene-Ukraina sõda.

Siiski Salvini Moskvasse ei jõudnud, kuna reisi pärast olid väga kriitilised mitmed Itaalia valitsusliikmed. Itaalia valitsuskoalitsiooni kuulub ka Salvini juhitud Liiga.

Vene saatkond teatas, et kuna reis jäi ära, siis on reisi kulud neile eurodes tagasi makstud. Saatkond abistas enda sõnul Salvinit piletite ostmisel suhtluses Vene reisiagentuuriga ja rubladega arveldamises.

Salvini rääkis, et plaanis Moskva reisi teha avalikult.

Meedia sõnul kohtus Salvini veidi peale Venemaa sissetungi Ukrainasse Itaalias asuva Vene saatkonna esindajaga.