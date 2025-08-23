Salvini sõnad põhjustasid Ukraina teemal Itaalia-Prantsuse tüli

Kui peaminister Giorgia Meloni koalitsioonipartnerilt Salvinilt küsiti selle nädala alguses kommentaari Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni üleskutsetele paigutada Ukrainasse Euroopa riikide sõdureid pärast kokkulepet Venemaaga, kasutas ta Milano murdekeelset fraasi, mida võib tõlkida kui "tõmmaku uttu".

"Minge sinna, kui tahate. Pange kiiver pähe, jakk selge, püss kätte ja minge Ukrainasse," ütles ta ajakirjanikele, viidates Macronile.

Salvini, parempopulistliku partei Liiga (La Lega) juht ja ka Itaalia transpordiminister Meloni juhitavas natsionalistlikus ja konservatiivses valitsuses, on Macroni korduvalt kritiseerinud, eriti Ukraina küsimuses. Diplomaatilise allika sõnul kutsuti reedel välja Itaalia suursaadik, mis on järjekordne diplomaatiliste kokkupõrgete seerias Pariisi ja Rooma vahel enne ja pärast Meloni võimuletulekut 2022. aastal.

"Suursaadikule tuletati meelde, et need märkused on vastuolus usaldusliku õhkkonna ja meie kahe riigi vaheliste pika ajalooga suhetega, aga ka hiljutiste kahepoolsete arengutega, mis on toonud esile kahe riigi tugeva lähenemise, eriti Ukraina vankumatu toetamise osas," ütles allikas.

Macron, kes on Ukraina häälekas toetaja sõjas Venemaaga, on teinud koostööd teiste maailma liidritega, eelkõige Suurbritannia peaministri Keir Starmeriga, et mobiliseerida Ukrainale toetust relvarahu korral.

La Legal oli veel 2023. aastal koostööleping Vene võimuparteiga Ühtne Venemaa ning Salvini on viimaste aastate jooksul korduvalt Vene režiimi juhile Vladimir Putinile toetust avaldanud.