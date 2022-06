Hiina kaitseminister nimetas USA-d kiusajaks

Hiina kaitseminister Wei Fenghe sõnul on Taiwan Hiina osa ning lisas, et hiinlased ei kõhkle suruda maha igasugune püüe saareriigi poolt Hiinast eralduda ja iseseisvuda, vahendab CNN.

Wei Fenghe kõne tuli nädal pärast USA presidendi Joe Bideni lubadust reageerida sõjaliselt kui Hiina peaks Taiwani ründama.

Kõnes ründas Wei ka USA kaitseministrit Lloyd Austini, kes ütles päev varem samal konverentsil, et Hiina tegeleb sunnimeetmete ja agressiivsete ning ohtlike tegudega, mis ohustavad julgeolekut, stabiilsust ja jõukust India ookeani ja Vaikse ookeani piirkonnas.

Lloyd Austin on varasemalt rääkinud USA-juhitud koalitsiooni ehitamisest regioonis ja ühistest sõjaväeõppustest Jaapani, Austraalia, India ja Indioneesiaga. Wei sõnul tähendab selline jutt USA tahte surumist teistele riikidele multilateralismi sildi all.

Wei kõige tugevam kriitika puudutas demokraatlikku Taiwani, mida kommunistliku partei poolt juhitud Hiina peab enda mässuliseks provintsiks. Wei sõnul on Taiwani taasühendamine ajalooline trend, mida keegi ei saa väärata.

Ameerika Ühendriigid on Taiwani sõjalise kaitsmise osas hoidnud strateegilist ebamäärasust, mida ka eelmise nädala Joe Bideni sõnavõtt väidetavalt ei muutnud. USA on on samas Taiwanile müünud kaitserelvastust. Washington tunnistab Pekingi valitsuse hinnangut, et Taiwan on Hiina osa, kuid ei ole kunagi tunnistanud Pekingi õigust valitseda Taiwani saareriigi üle.