Nancy Pelosi jõudis Taiwani

Nancy Pelosi visiit Taiwanile on esimene USA esindajatekoja spiikri külastus saarele 25 aasta jooksul, vahendab CNN . Ameerika Ühendriikide merevägi viis Pelosi visiidi eel Taiwani lähistele neli sõjalaeva. USA suhted Hiinaga, kes peab Taiwanit oma lahkulöönud provintsiks, on Pelosi visiidi eel tugevalt pingestunud.

USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi lennuk jõudis Taiwani saarele, kus teda tervitasid saabudes Taiwani välisminister Joseph Wu ja USA kõrge esindaja Taiwanil Sandra Oudkirk. Lennuk saabus Taipei Songshani lennujaama 22.44 kohaliku aja järgi.

Pelosi visiit näitab pöördepunkti USA ja Hiina suhetes. Esindajatekoja spiikri külastus on näitab USA tugevat toetust Taiwanile Hiina protestide kiuste, hindas CNN.

Pelosi teatas Taiwani saabudes, et Ameerika Ühendriikide rahva solidaarsus Taiwaniga ja Taiwani demokraatia toetamine on tähtsam kui kunagi varem. Samas rõhutas spiiker, et visiit ei tähenda muutust USA pikaajalises poliitikas Taiwani ja Hiina suhtes, mille käigus ametliku Hiina valitsusena tunnistatakse ainult Hiina rahvavabariiki.

Our delegation's visit to Taiwan honors America's unwavering commitment to supporting Taiwan's vibrant Democracy.



Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Taiwani uudisteagentuuri CNA teatel kavatseb 82-aastane demokraatliku erakonna juhtpoliitik Pelosi kohtuda kolmapäeval Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga. Peale seda külastab Pelosi Taiwani parlamenti ja kohalikku inimõiguste muuseumi.

Eelmine kord külastas USA esindajatekoja spiikri rollis Taiwani vabariiklane Newt Gingrich 1997. aastal.

Hiina teatas visiidi vastuseks mereväeõppustest Taiwani saare ümbruses. Õppuste kaart hõlmab endas alasid, mis asuvad Taiwani saarest nii põhjas, lõunas, idas, kui ka läänes.

Hiina väljaande Global Times teatel kestavad õppused neljapäevast pühapäevani.

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Enne visiiti paigutas USA merevägi osa laevu Taiwani lähistele.



"Samal ajal kui need laevad suudavad vastata igasugusele sündmuste arengule, on see ka rutiinne ümberpaigutamine," ütles anonüümsust palunud USA ametnik uudisteagentuurile Reuters.

Taiwanist itta suundusid lennukikandja USS Ronald Reagan, tiibrakettidega varustatud ristleja USS Antietam, miinilaev USS Higgins ja dessantlaev USS Tripoli.

Korduvalt Hiina-kriitiliste avaldustega esinenud Pelosi peaks Taivanile saabuma teisipäeva õhtul, ütlesid spiikri Aasia-turneega kursis olevad ametnikud Reutersile. USA on tõrjunud Hiina kriitika Pelosi visiidi suhtes, öeldes, et ei lase ennast Pekingi "relvatäristamisest" hirmutada.

USA laevade kohaletoomine järgnes teadetele nii Hiina kui Taiwani sõjaliste tegevuste aktiviseerumisest Pelosi visiidi eel.

Teisipäeva hommikul lendasid Taiwani saare ja mandri vahel paiknevate vete keskjoone lähistel Hiina hävitajad ning joone lähedal paiknes ka mitu Hiina sõjalaeva. Ühe anonüümse allika sõnul lendasid Hiina sõjalennukid korduvalt provokatiivselt kahe vaenupoole eraldusjooneni ja pöördusid siis tagasi. Samal ajal viibisid piirkonnas ka Taiwani sõjalennukid.

Tavaliselt ei ületa kumbki pool seda mõttelist joon, märkis Reuters.

Taiwani kaitseministeerium teatas teisipäeval, et neil on saare lähistel toimuvast sõjalisest tegevusest täielik ülevaade ja nad saadavad täiendavaid vägesid vastavalt "vaenlase ohule".

Ministeerium tugevdas alates teisipäeva hommikust kuni neljapäeva lõunani oma valmisolekutaset, teatas saare ametlik uudisteagentuur, viidates tuvastamata allikatele.

Hiina kaguosas asuvas Xiameni linnas, mis asub Taiwani väina ääres ja kus paiknevad suured sõjaväeüksused, teatasid kohalikud elanikud soomusmasinate liikumisest ja postitasid selle kohta veebis fotosid.

Hiina sotsiaalmeedia kihas üheaegselt nii hirmust võimaliku konflikti puhkemise pärast kui ka patriotismist võimaliku Taiwani allutamise väljavaate suhtes.

Alates eelmisest nädalast on Hiina armee Lõuna-Hiinas meres ja Kollases meres läbi viinud erinevaid õppusi, sealhulgas õppusi koos lahinglaskmistega.

Mõned regiooni militaaranalüütikud on öelnud, et mõlema poole sõjaväeüksuste positsioonidele toomine pingelisel ajal suurendab konflikti riski, isegi kui kumbki pool seda tegelikult ei soovi.