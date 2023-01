USA õhujõudude kindral: sõda Hiinaga võib puhkeda juba 2025. aastal

USA lennuväe õhumobiilsuse väejuhatuse komandör Mike Minihan hoiatas oma alluvatele saadetud kirjas, et sõjaline konflikt Taiwani pärast võib Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel puhkeda juba kahe aasta pärast, kui USA-s on toimunud presidendivalimised.

"Ma loodan, et eksin. Aga minu sisetunne ütleb, et me peame võitlema 2025. aastal," kirjutas Minihan reedel omale alluva väejuhatuse kõrgematele ohvitseridele saadetud memos, mille tekst jõudis USA telejaama NBC News valdusse.

Kindral meenutas oma kirjas, et nii USA-s kui ka Taiwanil, mille pärast sõda Hiinaga võib puhkeda, toimuvad 2024. aastal presidendivalimised, mistõttu võib Washingtoni tähelepanu olla hajutatud ja see anda Hiina liidrile Xi Jinping võimaluse saata väed Taiwani ründama.

Neljatärnikindrali Milihani juhitavas USA õhumobiilsuse väejuhatuses teenib 50 000 sõjaväelast 500 lennukil ning selle ülesanne on tagada transport ja kütusega varustamine.

Minihan seadis enda juhitud väekoondisele ülesande valmistuda rünnaku tõrjumiseks juba saare esimeses kaitsevööndis ning jagas ka praktilisi juhiseid. Samuti käskis kindral alluvatel uuendada oma isiklikke andmeid ja kontakte eriolukorra puhuks.

Kindral viitas oma memos ka ühele võimalusele, kuidas USA võiks Hiina rünnakut tõrjuda – transpordilennukitelt lastavad drooniparved.

Väejuhatuse pressiesindaja kinnitas NBC Newsile kirja olemasolu ning lisas, et see rajaneb varasematel korraldustel olla valmis olukorraks, kui heidutus ei peaks toimima.

USA kaitseministeerium teatas pärast kirja avalikuks tulekut, et see ei esinda ministeeriumi vaadet suhetele Hiinaga.

"Riiklikus kaitsestrateegias öeldakse, et Hiina on kaitseministeeriumi jaoks väljakutseks ja meie fookus jääb koostöös liitlaste ja partneritega rahumeelse, vaba ja avatud India ookeani ja Vaikse ookeani ruumi tagamisele," ütles USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder.

USA vägede komandör India ookeani ja Vaikse ookeani piirkonnas, admiral Philip Davidson ütles 2021. aasta märtsis senati relvajõudude komisjonis, et "Taiwan on selgelt Hiina üks ambitsioone. Ma leian, et oht paljastu selle kümnendi jooksul, isegi järgmise kuue aasta sees."

USA kaitseminister Lloyd Austin ütles jaanuaris, kui talt küsiti, kas Hiina rünnak Taiwanile on vältimatu, et näha on Hiina relvajõudude väga provokatiivset käitumist ning nende püüdlusi luua "uus normaalsus". "Aga kas see tähendab invasiooni vältimatust – ma kahtlen selles tõsiselt," lisas Austin.