Otepää ehitab korterite nappuse leevendamiseks üürimaja

Otepääle ehitatava üürimaja nurgakivi panemise ajaks oli kohalikku omavalitsusse esitatud sooviavaldusi juba pooltele sügisel valmivatele üürikorteritele.

"Ka Otepääl on väga palju noori sellepärast ära, et neil ei ole võimalik leida elamispinda, kuna neil ei ole midagi üürida. Vanemate juurest tahetakse välja kolida oma elu peale. Kui oma elu peale ei ole võimalik minna, siis minnakse ära Tartusse, minnakse ära Tallinna, minnakse kuhugi, kus on võimalik leida elupind ja seada elu sisse, aga tegelikult tahaksid nad olla siin," selgitas Otepää vallavanem Jaanus Barkala.

"Kuidas me saame pidada koole ja lasteaedu - meil on vaja häid õpetajaid, head õpetajad tulevad mujalt, aga neil ei ole kuskil elada. Me oleme õpetajatele broneerinud siia korterid valla poolt, et kui inimene tuleb, tal peab olema elupind. Tal peab olema mugavustega elupind ja ligidal," lisas ta.

Kinnisvaraportaalides on väikelinnade üürikorterite pakkumisi vähe, üksikuid kortereid võib leida sotsiaalmeediast.

"Nädalas mitmeid kordi pöördutakse minu poole ka, arvates, et ma kohaliku maaklerina kindlasti tean üürikortereid, aga paraku on vähe inimestele pakkuda ja selles mõttes peavad nad jääma ootelehele. Inimesed peavad olema kannatlikud, sest on juhuseid, kus alles poole aasta pärast õnnestub mõnel inimesel üürikorter leida," tõdes Varaleidja OÜ kinnisvaramaakler Janek Moros.