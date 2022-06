NYT: Ukrainas tegutsevad lääneriikide eriväelased

Ukrainas tegutsevad varjatult USA ja mitme teise lääneriigi eriväelased, kes aitavad koordineerida riiki suunatavat relvaabi ja luureinfot ning Ukraina üksuste väljaõpet, kirjutab ajaleht The New York Times (NYT).

Peamiselt tegutsevad USA Luure Keskagentuuri (CIA) agendid Kiievis, kuid mõnikümmend USA, Briti, Prantsuse ja ka Leedu eriväelast on ametis ka mujal Ukrainas, edastas leht oma allikatele viidates.

NYT meenutas, et USA tõi oma 150 instruktorit Ukrainast ära vahetult enne Vene vägede sissetungi. "Aga eriväelased kas jäid või pendeldasid sisse-välja, et Ukraina üksusi välja õpetada ning tagada sinna maad mööda saadetava relva- ja muu abi kohalejõudmine, ütlesid kolm USA ametnikku," kirjutas leht.

Artikli kohaselt annab eriväelaste kohaoleku ulatus aimu ka sellest, kui mastaapne on lääne salajane abi Ukrainale.

USA ja teiste riikide anonüümsed allikad, kes lehega rääkisid, rõhutasid, et välismaa eriväelased ei tegutse rindel koos Ukraina üksustega, vaid nõustavad neid staapides ning riigi kaugemates osades paiknevates väeüksustes või ka šifreeritud sidekanaleid kasutades. Siiski on märke sellest, et lääne instruktorite väljaõpe ning luureandmed on mõjutanud ka Ukraina üksuste tegevust lahingutes, lisas leht.

NYT andmeil on Saksamaal loodud ka spetsiaalne struktuur Ukrainale antava abi koordineerimiseks, milles osalevad 20 riigi relvajõudude esindajad. USA relvajõudude minister Christine E. Wormuth tunnistas Atlandi Nõukogus toimunud julgeolekuarutelul, et see struktuur aitab juhtida relvastuse ja tehnika voogusid Ukrainasse, edastas leht. "Püüame koordineerida nende erinevate saadetiste kohale toimetamist," ütles Wormuth.

Lisaks otsesele sõjalisele toele õpetavad USA instruktorid ukrainlastele ka sõjameditsiini – kuidas rajada mobiilseid hospidale lahingujoone lähistele, et stabiliseerida haavatute olukord enne nende transportimist statsionaarsetesse haiglatesse. USA maaväe roheliste barettide üksus alustas alles hiljuti Ukraina sõjaväelaste meditsiinikursusi Saksamaa, märkis leht.