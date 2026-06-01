Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine

Finantsteenuste ettevõte Wise. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Dado Ruvic
Belgia prokuratuur teatas esmaspäeval, et on lõpusirgel finantsfirma Wise suhtes algatatud uurimisega, mis puudutab kahtlusi, et kurjategijad kasutasid firma kontosid rahapesuks. Wise on eestlaste asutatud ja Londoni börsil noteeritud finantsteenuste ettevõte.

Brüsseli prokuratuuri teatel algatati uurimine mullu, kuna Briti firma nimi kerkis korduvalt esile sadades teiste riikide uurimisasutuste abipalvetes.

"Uurimine on nüüd lõppjärgus ja jõuab peagi lõpule," ütles prokuratuuri pressiesindaja AFP-le.

"Uurimistulemused puudutavad peamiselt Wise'i kontode kasutamist kuritegelikel eesmärkidel, mille puhul on märke rahapesuvastaste õigusaktide eiramisest, eriti seoses klientide ja nende tegevuse puuduliku tuvastamisega," lisas pressiesindaja.

Uurijad selgitavad, kas kuritegelikud rühmitused kasutasid Wise'i teenuseid ebaseaduslikust tegevusest, sealhulgas pettustest, korruptsioonist ja uimastikaubandusest saadud tulu pesemiseks.

Uurimine keskendub Wise Europe'ile, firma Belgias asuvale Euroopa tütarettevõttele, mis teatas, et teeb prokuratuuriga koostööd, et vastata oma äritegevust puudutavatele päringutele.

Sellised teabenõuded on tavapärane osa äritegevusest ega viita iseenesest rahapesu tõkestamise nõuete eiramisele ega ühelegi väärteole, teatas ettevõte oma avalduses.

"Praeguseks ei ole meiega konkreetseid uurimistulemusi jagatud," lisas ettevõte, millel on üle maailma rohkem kui 19 miljonit aktiivset klienti ja mis töötleb päevas ligikaudu 4,7 miljonit tehingut.

Wise'i andmetel töötles ettevõte 2026. majandusaastal rohkem kui 243 miljardi dollari väärtuses piiriüleseid tehinguid.

Keskpäevaks oli ettevõtte aktsia hind Londoni börsil langenud ligi 15 protsenti.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

