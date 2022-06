Taimede vähesus võimendab linnades kuumalaine mõju

Kiirabi töös annavad päikeselistest ilmadest esimesena märku jalg- ja tõukeratturitega juhtunud õnnetuste arvu suurenemine.

"Kui ööpäevas teeb Tallinna kiirabi umbes 300 väljakutset, siis 30-40 neist on seotud traumadega ja kümmekond on sellised patsiendid, kellel on just kuuma tõttu tekkinud terviserike," selgitas Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

Päikesepiste ja kuumakurnatuse sümptomitega inimesed ei pruugi kiirabi statistikas kajastuda. Kuum ilm võib aga põhjustada ka tõsiseid terviserikkeid.

"Kuumarabandus on üliraske seisund, mis enamasti meie oludes tekib, kui inimene spordib näiteks õues ja on vale riietus. See nõuab tõesti haiglaravi. Aga ka kuumastress, kus pikaaegse sooja ilmaga tekivad erinevate haiguste ägenemised. Aga need kuumastressiga patsiendid tekivad sageli nädala või kümne päeva möödumisel," rääkis Adlas.

Rohkem kannatavad kuuma ilma tõttu linnades elavad inimesed. Eelmise aasta kuumalaine mõjusid uurinud Tartu ülikooli geograafide sõnul tekitab kuum õhutemperatuur linnapiirkondades kuumasaarestikke.

"Need on sellised kohad, kus ei ole arvestatud lihtsate füüsikaprintsiipidega.

Kui vaadata Tallinna linna aerofoto pealt, siis väga suur osa meie pinnast on kas asfalt või tumedad katused, mitte ainult horisontaalsed pinnad, vaid ka vertikaalsed pinnad, mis kuumenevad selliste selgete päikeseliste suveilmadega väga üles ja ei jahtu ka öösel väga maha, mille tõttu kinnistel platsidel või tänavatel, kui pole puid ega varju, temperatuur võib kerkida kümneid kraade kõrgemale kui see võiks olla loodusliku pinnasega aladel," selgitas ökoloog Mihkel Kangur.

Kuumasaarestikud mõjutavad inimesi kõige rohkem paneemajade piirkonnas, kus puudub korralik ventilatsioonisüsteem, ja uuselamurajoonides, kus haljastus ei ole veel jõudnud kasvada.

Kuuma ilmaga võib leevendust saada ka avalikest joogiveekraanidest, mida Tallinnas erinevates kohtades on kokku ligi 40. Tallinna avalikud kraanid on kantud veebikaardile ning kõik joogipunktid on märgistatud QR-koodiga, mida skannides näeb ka teisi kaardil asuvaid veevõtupunkte.