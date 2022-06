Ajaleht: Bolt skeemitab kulleriäris maksudega

Bolt maksab kulleritele, et need viiksid toitu restoranidest inimestele koju, aga makse Bolt tulult kinni ei pea - selle asemel on ettevõte pununud toidukulleriäri ümber juriidilise skeemi, mille tulemuseks on maksuvaba tsooni loomine, kirjutab Postimees.

Bolt ei tõlgenda oma suhet kulleritega kui töösuhet, selgitas ajaleht pikemas ülevaates.

"Bolti platvormil teenust osutavate kullerite osas ei ole õige kasutada termineid nagu Bolti heaks täiskohaga või osalise kohaga töötamine. Kullerid ei ole Bolti töötajad, vaid iseseisvad teenuseosutajad," märkis Bolt Food Eesti juhataja Jaagup Jalakas.

Formaalselt esitavad kullerid Boltile arveid, kuid sisuliselt genereerib Bolti tarkavara ise need arved, mille nad kulleri nimel siis iseendale saadavad.

Bolti konkurent Wolt on võtnud aluseks teistsuguse tõlgenduse: neil on eraisikutest kulleritega töösuhe, nad kasutavad töövõtulepinguid ja peavad kullerite teenistuse pealt riigile kinni tulumaksu.

Mitu inimest, kellega Postimees suhtles, ütlesid, et kuna Bolt on Eesti uhkus ja täis mõjuvõimsaid isikuid ("vaata, kes on Bolti omanikeringis"), siis see on ka põhjus, miks riik ja ametnikud teemat torkida ei taha.

Bolti Baltikumi valitsussuhete juht Henri Arras ütles kolmapäeval Vikerraadio hommikusaates Postimehe uudist kommenteerides, et Bolt on Eestis üks suuremaid maksumaksjaid, makstes aastas mitukümmned miljonit eurot makse.

Saatejuht küsis, millest tuleneb tulumaksu kinnipidamise erinevus samasugust teenust pakkuva Woltiga.

"Need kaks ettevõtet on erinevate ärimudelitega. Bolt on platvorm, viime kokku kaks erinevat osapoolt - restorani ja kliendi, kuller on kolmas osapool, Bolt Food on vahendaja," vastas Arras.

"Konkurents peab toimuma kokku lepitud reeglite alusel ja nii see ka on, ettevõtted kasutavad erinevaid ärimudeleid," lisas Arras.