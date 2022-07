Ministeerium tahab kohustada teenusplatvorme teavitama MTA-d oma töötajatest

Bolti ja Wolti kullerid, Airbnb lühiajaline korterirent ja Etsy käsitöö – nad kõik kuuluvad küllaltki uudsesse ja reguleerimata alasse, millest riik head ülevaadet ei oma. Platvormide kaudu tööd tegevad inimesed peaksid tihti ise oma tulusid deklareerima ja makse maksma.

"Täna see platvormimajandus on ju muutunud hästi populaarseks ja erinevad riigid on teinud analüüse ja jõudnud järeldusele, et võib-olla ainult viiendik sealtkaudu tulu teenivaid inimesi oma andmed õigesti deklareerib," ütles rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi.

Parema ülevaate saamiseks esitas rahandusministeerium eelnõu, mille kohaselt tekib platvormihalduritele kohustus teavitada maksu- ja tolliametit oma töötajatest ja nende teenitud tulust.

"Me hindame, et see, mida me teame, on ikkagi väike osa ja vaadates seda, kui väheaktiivselt on kasutanud inimesed võimalust vabatahtlikult oma andmeid platvormide kaudu tuludeklaratsioonile saata, siis on igati alust eeldada, et suurem osa ei ole nii väga motiveeritud seal teenitud tulult maksu õigesti tasuma," ütles Liivamägi.

Seda seaduseelnõu muuta püüabki.

"Eraisikute jaoks tähendab see, et see tulu, mille nad on teeninud läbi selle platvormi, saab eeltäidetud tema tuludeklaratsioonile," selgitas maksu- ja tolliameti teenusejuht Annika Oja.

Platvormihaldurite sõnul on tegu oodatud muudatusega.

"Meie jaoks ei muutu mitte midagi, sest me oleme algusest peale teavitanud kõikidest tuluridadest maksuametit igakuiselt. Me oleme maksnud makse kullerteenuste pealt, taganud kulleritele seeläbi sotsiaalsed garantiid, sealhulgas ka haigekassa. Meie jaoks ei muutu mitte midagi, meie jaoks see direktiiv on väga tervitatav, et kõiki koheldakse võrdselt ja kõik hakkavad võrdselt teavitama maksuametit oma tuludest," rääkis Wolt Baltikumi juht Liis Ristal.

"Kui kogu Euroopas see ühtemoodi juurutatakse ja kõigil turuosalistel kehtib ta ühtemoodi, siis ma arvan, et see on ju positiivne, et tekib rohkem läbipaistvust ja ilmselt riigieelarvesse ka rohkem maksutulusid," kommenteeris Bolti kaasasutaja Martin Villig.

"Me ise loodame muidugi seda, et see võrdsustatakse kuidagi ka teiste nende valdkondadega, kus sellist platvormi osa ei ole, näiteks tavalised taksoettevõtted, et turul oleks võrdne kohtlemine kõikide teenusepakkujate osas," lisas ta.

Teabe kogumist alustatakse 2023. aastast ning edaspidi tuleb andmed edastada kord aastas.