Kokk lubab Bolti maksudega trikitamise rahanduskomisjonis üles võtta

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et Bolt maksab kulleritele toidu restoranidest inimestele koju viimise eest, aga makse tulult kinni ei pea, sest ei tõlgenda oma suhet kulleritega töösuhtena. Selle asemel on ettevõte pununud toidukulleriäri ümber juriidilise skeemi, mille tulemus on maksuvaba tsooni loomine.

Rahandusministeeriumist öeldi samal päeval ERR-ile, et nende hinnangul ei peagi Bolt kulleritega töölepinguid sõlmima ning samasugune on olukord taksonduses, kus platvormid viivad sõitasoovijad ja taksojuhid omavahel kokku ja tegelevad arveldamisega, kuid maksud tuleb deklareerida ja maksta juhtidel endil.

Juuni alguses rahanduskomisjoni esimeheks valitud Kokk ütles ERR-ile, et on sellel teemal kriitiliselt rääkinud juba aastaid ning kui ta juhtis varem riigikogu majanduskomisjoni, kutsus ta ka maksuametit sellel teemal arutlema.

"See pole mingi uus uudis. Mõned juhid tagasi pigistas maksuameti juht silmad kinni. Tulid järgmised inimesed, lubasid mured ära lahendada ja tuua koos rahandusministeeriumiga vastavad seadusemuudatused, et trikitamine poleks võimalik, aga millegipärast pole need hoolimata palvetest kordagi riigikogu rahanduskomisjoni jõudnud," lausus ta.

Kokk lisas, et ei oska kommenteerida, miks maksuamet mõnes ettevõttes nähtavat skeemitamist eirab.

"Ettevõtjate seas leidub alati neid, kes otsivad võimalusi seaduslikult hoiduda mõne maksu maksmisest, aga vahel käiakse noateral ja rikutakse seadust. Praegu tunnetame, et üks soliidne suurettevõte püüab kasumit teenida sellega, et trikitab," sõnas rahanduskomisjoni juht.

Tema sõnul tuleb seadust nii täpsustada, et skeemitamine poleks võimalik. Hetkel ei tegele teemaga peale ajakirjanduse keegi, kuid mõne aasta eest oli see rahanduskomisjonis teravalt laual.

"Ka maksuameti inimesed olid laua taga ja kõik lubasid kohe rahandusministeeriumiga koostöös eelnõusid seaduse muutmiseks ette valmistama hakata, kahjuks pole keegi aga selleni jõudnud," nentis Kokk.

Ta lubas, et rahanduskomisjon läheb nüüd teemaga kindlasti edasi ja seda juba peatselt, sest ettevõtlusturul peab olema aus konkurents.

"Ei saa olla, et osa ettevõtteid peavad Eesti vabariigi seadusi korrektselt täitma ja teised ei pea," ütles ta.

Rahandusminister: maksud peab igal juhul ära tasuma

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles neljapäeval Delfi Ärilehele, et riik kavatseb kogu olukorra põhjalikult üle vaadata ja kokku on lepitud nõupidamine koos Bolti esindajatega.

Tema sõnul ei saa ka platvormitöö puhul olla konkurents moonutatud, lähenemine peab olema ühesugune ja kõiki tuleb käsitleda võrdselt.

"Kindlasti on siin see pool, kui räägime spetsiifiliselt kulleritest, kes teenust osutavad, et kellele teenust osutatakse. Kui seda tehakse Boltile konkreetse näite puhul, siis arusaadavalt on ka Bolt see, kes peab garanteerima, et maksud on makstud, kui seda ei tehta kas FIE-na või osaühinguna arveid esitades," lisas minister.

Ekspertide ja ametnike tasandil tuleb nüüd tema sõnul välja selgitada, kui palju kullereist kasutab ettevõtluskontot, kui palju on FIE-sid ja OÜ kaudu tegutsejaid.

"Maksud peab igal juhul ära tasuma," rõhutas Pentus-Rosimannus.

Ta märkis, et töö iseloom on üleüldiselt muutunud ja ka maksureeglistik peab sellega kaasa tulema. See näitab omakorda, et maksuarutelu peab olema sisuline ja töö iseloomu muutust arvestatav.