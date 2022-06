EL lõpetab uute sisepõlemismootoriga sõidukite müügi 2035. aastaks

Ettepanek tõstatati 2021. aasta juulis ning see otsus tähendab de facto bensiini- ja diiselsõidukite müügi peatamist ning täielikku üleminekut elektrimootoritele Euroopa Liidus alates 2035. aastast.

Meetme eesmärk on aidata saavutada kontinendi kliimaeesmärke, eelkõige süsinikuneutraalsust aastaks 2050.

Osade riikide, sealhulgas Saksamaa ja Itaalia palvel nõustusid Euroopa Liidu 27 liikmesriiki kaaluma üleminekut alternatiivsetele tehnoloogiatele nagu sünteetilised kütused või pistikhübriidid, kui nendega on võimalik saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste täielik kõrvaldamine.

Luksemburgis kohtunud keskkonnaministrid kiitsid heaks ka nišitootjatele ehk aastas vähem kui 10 000 sõiduki tootjatele antud CO2-kohustustest vabastamise pikendamise viie aasta võrra, samuti kuni 2035. aasta lõpuni.

"See on meie autotööstusele suur väljakutse," tunnistas teisipäevast koosolekut juhtinud Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku minister Agnes Pannier-Runacher. Kuid ta ütles, et seda on vaja, pidades silmas Hiina ja USA konkurentsi, kes panustavad üha enam elektrisõidukitele.