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Galerii: Kuressaares maeti ümber Otto ja Agnes Pukk

Eesti
Otto ja Agnes Puki ümbermatmine Kudjape kalmistule.
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Eesti

Laupäeval maeti Kuressaares Kudjape kalmistule ümber 126 aastat tagasi Saaremaal sündinud ja 75 aastat tagasi Rootsis surnud Eesti viimane Riigivolikogu esimees Otto Pukk ja tema abikaasa Agnes Pukk.

Otto Pukk jõudis enne 1944. aastal Rootsi põgenemist osaleda vabadussõjas, tegutseda ajakirjanikuna, advokaadina ja poliitikuna. Ta kuulus kahe riigikogu koosseisu ja jäi ka viimaseks Eesti Riigivolikogu esimeheks enne Nõukogude okupatsiooni.

Otto Pukk kuulus ka Otto Tiefi valitsusse. Otto ja Agnes Puki tagasijõudmise Saaremaale korraldas tema perekond.

"See on ikka üks rõõmus sündmus, et minu vanaema ja vanaisa on kodus tagasi. See soov on kogu aeg olnud. 1990-ndate alguses, kui paljud riigimehed ümber maeti, siis oli temal ka võimalus, aga siis vanaema oli veel elus, üle 100-aastane, ja siis päris ei tahtnud. Võtsime selle lõpuks ette. See on perekonna initsiatiiv, selles mõttes on üks ring täis ja nende tahtmine on teostatud," lausus Otto Puki lapselaps Otto Pukk.

Toimetaja: Marko Tooming

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