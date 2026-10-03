Galerii: Kuressaares maeti ümber Otto ja Agnes Pukk

Otto Pukk jõudis enne 1944. aastal Rootsi põgenemist osaleda vabadussõjas, tegutseda ajakirjanikuna, advokaadina ja poliitikuna. Ta kuulus kahe riigikogu koosseisu ja jäi ka viimaseks Eesti Riigivolikogu esimeheks enne Nõukogude okupatsiooni.

Otto Pukk kuulus ka Otto Tiefi valitsusse. Otto ja Agnes Puki tagasijõudmise Saaremaale korraldas tema perekond.

"See on ikka üks rõõmus sündmus, et minu vanaema ja vanaisa on kodus tagasi. See soov on kogu aeg olnud. 1990-ndate alguses, kui paljud riigimehed ümber maeti, siis oli temal ka võimalus, aga siis vanaema oli veel elus, üle 100-aastane, ja siis päris ei tahtnud. Võtsime selle lõpuks ette. See on perekonna initsiatiiv, selles mõttes on üks ring täis ja nende tahtmine on teostatud," lausus Otto Puki lapselaps Otto Pukk.