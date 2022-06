Norra keelas Venemaal kaubaveod Teravmägedele Barentsburgi

Venemaa kaevandusettevõte Trust Arktikugol ei tohi enam vedada kaupa läbi Norra oma Teravmägede kaevanduslinna Barentsburgi. Ettevõtte teatel võib see viia humanitaarkriisini.

Kaevandusfirma Trust Arktikugol ja Venemaa saatkond on saatnud Norra välisministeeriumile juhtumi kohta kirja. Kirjas paluvad nad Norral teha Venemaa-vastastes sanktsioonides erandi.

Barentsburgi liikuvad kaubad jõuavad esmalt Murmanskist Tromsøsse veoautoga, edasi viib ettevõte Bring laev M/S Nordbjørn kauba Barentsburgi. Bringil on ainuke kaubalaev, mis teeb regulaarreise Teravmägedele iga kümne päeva tagant.

Venelaste kirjas välisministeeriumile öeldakse, et kaup Storskogist liikuma ei pääse võib see kaasa tuua humanitaarkriisi. Poodides on vähem puu- ja juurvilju. Lisaks napib Vene jahu ja piimatooteid. Ka varuosi, meditsiini- ja tehnikaseadmeid veetakse läbi Tromsø.

Svalbardi kuberner Lars Fause ütles, et neil on tarnete osas regulaarsed kontaktid Trust Arktikugoliga.

Nagu iga kogukond seal, on nemadki mandrilt varustust saanud tavaliste transpordilaevadega, peame pidevat dialoogi Arctic Trustiga ja oleme pidevalt kursis sellega, kuidas nad sealset kogukonda varustavad, ütles Fause.

Tarneraskused puudutavad umbes 400 inimest.