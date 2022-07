Sanktsioonid tõid uued väljakutsed piiripunktidesse ja ettevõtetesse

Sanktsioonid Venemaale on muutnud elu- ja töökorraldust nii maanteepiiripunktides kui ka logistikaettevõtetes. Aega kulub toiminguteks rohkem, tolliametnikel tuleb hakkama saada umbkeelsete Serbia ja Tadžikistani vedajatega, ooteajad piiril on pikenenud ning autojuhiamet saab ilmselt hiljemalt uue aasta alguseks külge kuldse hinnalipiku.

Koidula maanteepiiripunkti ootealadel on vene disko asendunud balkani ballaadidega.

"Kuna Vene vedajad enam vedu teostada ei tohi, siis Vene vedajad on asendunud Serbia, Moldova ja muude riikide vedajatega, mis möödunud aastal ei olnud väga tavapärased," rääkis maksu- ja tolliameti juhtiv tolliinspektor Kairi Päike.

Vedajate muutus on esitanud tolliametnikele uue väljakutse. "Nende keeleoskus on puudulik. Peab leidma ikka igasuguseid mooduseid, et nendega rahulikult rääkida ja asjaolud neile selgeks teha," selgitas Päike.

Piiri peal kulub senisest kauem aega ka kaubadokumentide ja lepingute kontrollimiseks. Seda ajakulu tunnevad eriti teravalt oma nahal autojuhid.

Leedu kaubavedaja Sergei Vaiculis on Koidula maanteepiiripunktis järjekorras oodanud kaks päeva. Ta ootas mänguasjade lastiga pääsu Venemaale, Moskvasse.

"Me seisame siin pikalt juba mitmendat korda. Teiselt poolt tulles me seisame väga kaua. Siinpool võime vähemalt kodus käia, aga teiselt poolt tulles seisame kolm-neli ööpäeva," rääkis ta.

Sanktsioonide ja sellega seonduvalt oma töö pärast Sergei ei muretse. Tal on ka teine töökoht.

"Olen sellel alal juba nii kaua töötanud, et ongi ehk aeg töökohta muuta. Seega ma eriti ei muretse, kas mul saab olema sellel alal tööd või mitte. Ei midagi hullu. On olnud hullemaid aegu, uskuge mind," ütles ta.

Pihkvast pärit German Brenner, kes tegi pikka ooteaaega parajaks dressipükste nõelumise ja aukude parandamisega, rääkis teist juttu.

"Kaotasin Venemaa ettevõttes töö, kui sanktsioonid jõustusid, sest Vene autod lõpetasid Euroopa Liidu riikidesse sõitmise. Nüüd töötan Eesti ettevõttes ja sõidan taas Venemaa vahet, aga tööd kaotada on praegu väga lihtne, sest iga päev tulevad välja uued seadused ja piirangud seoses erioperatsiooniga Ukrainas. Seega töö osas on teadmata, mis meist homme saab," rääkis autojuht.

Germanil on praegu kehtiv tööluba, mis lõpeb aga selle aasta lõpus

"Kui ma olen asjadest õigesti aru saanud, siis neid pigem ei pikendata. Autojuhikriis süveneb ka selle arvelt veel. Eesti vedaja on täna kulla hinnaga, üldse autovedaja kui selline on Euroopa Liidus suur defitsiit, üks väga väärtuslik kaubaartikkel," ütles DSV Eesti juht Alvar Tõruke.

Ta lisas, et DSV lõpetas Venemaaga kaubavahetuse alates 25. veebruarist. Vaatamata sellele on praegu keerulised ajad.

"Selle töö tegemine on märgatavalt keerulisem, võtab rohkem aega nii planeerimise seisukohalt kui ka veoaegade kohalt. See on väga keeruline aeg logistikas," selgitas Tõruke.