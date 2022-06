Edaspidi saab mobiil-ID sidefirma leti taga aktiveerida

Sellest laupäevast väljastavad kõik Eesti mobiilsideoperaatorid – Telia, Elisa ja Tele2 – uut mobiil-ID-d.

"Täpselt nii nagu siiani, on ka edaspidi mobiil-ID riiklik isikutunnistus, kuid enam ei ole vaja seda politsei- ja piirivalveameti kodulehel eraldi aktiveerida," teatas mobiil-ID teenuse pakkuja SK ID Solutions. "Uue mobiil-ID väljastamine toimub nüüd täies mahus operaatorite juures.

Kõik siiani väljastatud mobiil-ID-d on jõus kehtivusaja lõpuni ehk maksimaalselt viis aastat ning neid saab endisel viisil kasutada.

"Alates 2. juulist saab PPA kodulehel üksnes tühistada sellest kuupäevast varem välja antud mobiil-ID-sid. PPA teeninduses tühistatakse mobiil-ID nimevahetuse korral. Mobiil-ID-d aktiveerida enam PPA iseteeninduses või teeninduses ei saa," ütles politseiameti identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

SK ID Solutionsi juhatuse liige Liisa Lukin rõhutas, et nende inimeste jaoks, kes juba kasutavad mobiil-ID-d, jätkub kõik sama moodi kuni nende mobiil-ID kasutusaja lõpuni. "Kes pole aga veel mobiil-ID-d taotlenud, neil on soovitav seda kindlasti teha – alates laupäevast on see protsess veel lihtsam ja kiirem," lisas ta.

Oluline uuendus on seotud ka alaealiste mobiil-ID kasutamisega. Nimelt saavad nüüd mobiil-ID-d taotleda ka lapsed alates seitsmendast eluaastast. Selleks peab nii lapsel kui tema seaduslikul eestkostjal olema Eesti isikukood ja eestkostja peab mobiil-ID taotluse allkirjastama.

Kolmandaks ei pea mobiil-ID väljastamisel enam tasuma riigilõivu ja neljanda muudatusena saab alates 2. juulist iga inimene nüüd kasutada korraga mitut mobiil-ID-d.

Telia erakliendiüksuse juht Kristjan Viilmann ütles, et Telia on teinud senistele mobiil-ID klientidele uuele teenusele ülemineku veelgi mugavamaks, saates neile enne sertifikaatide aegumist postkasti uue SIM-kaardi, mida klient saab iseteeninduses sobival hetkel aktiveerida ja tellida kohe ka uue mobiil-ID teenuse.

Elisa on sideoperaatoritest ka ainus, kes võimaldab kogu protsessi algusest lõpuni teha kahes kanalis – kas Elisa esinduses või Elisa iseteeninduses. Kui klient on mobiil-ID endale sobivas kanalis vormistanud, on teenus talle kohe kasutamiseks valmis.

Ka Tele2 erakliendi lisaväärtusteenuste valdkonnajuhi Linda Luise Palutederi sõnul ollakse mobiil-ID teenuse pakkumiseks valmis.

SK ID Solutionsi loodud mobiil-ID on SIM-kaardi põhine isikutunnistus. Eestis ja Leedus on kokku üle 660 000 mobiil-ID kasutaja, kes teevad sellega igas kuus keskmiselt 20 miljonit toimingut.