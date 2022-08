Hansab hakkab PPA nimel dokumente väljastama 50 kaubanduskeskuses

"See tähendab, et alates selle aasta lõpust ja järgmise aasta algusest on võimalik isikut tõendavaid dokumente – passe ja ID-kaarte – kätte saada suuremates kaubanduskeskustes, Prismades ja Selverites üle Eesti," rääkis Läänemets neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Tema sõnul tähendab see umbes 50 teeninduspunkti lisandumist PPA teenindussaalide kõrvale.

Minister põhjendas eraettevõtte kaasamist dokumentide väljastamisele sellega, et PPA teenindus keskustes on vahetevahel olnud pikad järjekorrad.

"See peaks inimeste ootamisaega ja vaeva oluliselt lühendama. Seda tehakse turvaliselt, selle jaoks on juba ette valmistatud koolitused," rääkis Läänemets.

Siseministri sõnul käivitub järgmisel aastal ka koostöö teine etapp, mis tähendab, et dokumente hakatakse väljastama ka Soomes, kus elab suur eesti kogukond.

Hansab Group on ettevõtte kodulehe andmeil tegutsenud 31 aastat, seal töötab üle 300 inimese ning ettevõtte konsolideeritud käive oli eelmisel aastal 36,3 miljonit eurot. Ettevõtte tegevusalaks on turva-, makse- ja automaatsete süsteemide terviklahenduste pakkumine ning selle klientideks on panganduse, kaubanduse, transpordi ja avalikus sektori ettevõtted.

Hange kuulutati välja suve algul

PPA teatas mais, et otsib hankega välist teenusepakkujat, kes väljastaks isikut tõendavaid dokumente Eestis ja Soomes ka väljaspool PPA teenindussaale, et muuta see teenus inimeste jaoks paindlikumaks ja mugavamaks.

"Soovime leida partneri, kelle teeninduspunktid asuvad käidavates kohtades, nii et dokumentide kättesaamine sobituks hästi inimeste igapäevaste tegevuste sekka. Lisaks Eestile peab teenusepakkuja korraldama dokumentide väljastamise ka Soomes, kus üle riigi on laiali suur Eesti kodanikkond, kelle jaoks on samuti võimalik dokumentide kättesaamist lihtsustada," rääkis PPA identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.

PPA vanemkomissari sõnul on oluline, et isikut tõendava dokumendi väljastamine oleks turvaline. "Väline teenusepakkuja on justkui riigi käepikenduseks, et isikut tõendava dokumendi saaks kätte üksnes õige inimene. Seetõttu on oluline leida hankega turvaline teenuseosutaja, kelle koolitatud personal suudaks tuvastada inimese, kellele dokument väljastatakse," ütles Abram.

Isikut tõendava dokumendi väljastamise eest välise teenusepakkuja juures maksab dokumenditaotleja ise ning teenuse maksumus taotlejale selgub hanke tulemusel. Teenuse maksumus on üks hindamiskriteerium ning kõrgemaid punkte saab teenusepakkuja, kes pakub dokumendi kättesaaja jaoks soodsamat hinda.

Hankedokumentide kohaselt on lepingu kestus viis aastat ning hanke eeldatavaks maksumuseks märgitud 10 miljonit eurot.

Eelmisel aastal väljastas PPA kokku üle 409 000 isikut tõendava dokumendi.