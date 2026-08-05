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Telekomifirmad hakkavad Mobiil-ID kasutajate SIM-kaarte välja vahetama

Eesti
Nutitelefoni kasutaja
Nutitelefoni kasutaja Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Enam kui 220 000 Mobiil-ID kasutajal tuleb Euroopa Liidu määruseuuenduse tõttu teenuse jätkamiseks SIM-kaart enne tuleva aasta 19. maid välja vahetada.

Riigi infosüsteemi amet (RIA) teatas, et mobiilioperaatorid hakkavad Euroopa Liidu elektroonilise identiteedi ja usaldusteenuste määruse eIDAS uuendamise tõttu seda teenust toetavaid SIM-kaarte  järk-järgult välja vahetama. Selleks, et teenust edasi kasutada, tuleb kaart välja vahetada enne tuleva aasta 19. maid.

Eestis kasutab Mobiil-ID-d enam kui 220 000 inimest ning teenus jääb kasutajatele kättesaadavaks ka edaspidi. Ka jäävad selle kasutuspõhimõtted samaks.

Mobiil-ID kasutajaid teavitab SIM-kaardi vahetamise vajadusest nende mobiilioperaator. Täpsemad juhised SIM-kaardi vahetamiseks ja Mobiil-ID uuesti aktiveerimiseks avaldavad operaatorid oma ametlikes kanalites.

ID-kaart ja Mobiil-ID on riigi tagatud e-identiteedi vahendid ning RIA elektroonilise identiteedi osakonna ekspert Silvia Lips ütles, et riigi eesmärk on tagada edaspidigi inimestele vähemalt kahe usaldusväärse e-identiteedi vahendi olemasolu.

"Elektrooniliste teenuste kasutamisel tasub omada vähemalt kahte e-identiteedi vahendit. Nii on võimalik jätkata e-teenuste kasutamist ka juhul, kui üks vahend vajab uuendamist, asendamist või ei ole ajutiselt kättesaadav. Eestis on laialdaselt kasutusel ID-kaart, Mobiil-ID ja Smart-ID," sõnas Lips. 

Kõigi kolme abil saab isikuid tuvastada elektroonilises keskkonnas ning anda kvalifitseeritud elektroonilisi allkirju, mis on õiguslikult võrdväärsed omakäelise allkirjaga. 

Ühtlasi hoiatas RIA, et Mobiil-ID uuendamise perioodil võivad sageneda petuskeemid, kus petturid esinevad mobiilioperaatori töötajana või suunavad inimesi võltsitud veebilehtedele, et nende PIN-koodid enda valdusesse saada.

Toimetaja: Karin Koppel

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