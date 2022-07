Hongkongi uus juht John Lee astus ametisse

John Lee on Hongkongi endine julgeolekuülem, kellel USA kehtestas sanktsioonid seoses tema tegevusega uue riikliku julgeoleku seaduse jõustamisel. Lee astub ametisse ajal, mil rahvusvaheline finantskeskus seisab silmitsi inimeste lahkumisega ja piirkonnas kehtivad maailma ühed karmimad koroonapiirangud.

Lee rõhutas ametisse vannutamise järel peetud kõnes, et riiklik julgeoleku seadus on Hongkongi elanikele kasulik.

Xi pole Hongkongis käinud 2017. aastast saadik, mil ta nimetas ametisse piirkonna esimese naisjuhi Carrie Lami. Tema juhtimise ajal oli Hongkongi üks turbulentsemaid perioode, mil toimusid valitsusevastased meeleavaldused, kehtestati vastuoluline julgeoleku seadus ning piirkonda tabas koroonapandeemia.

Lam teatas aprilli algul, et ei kandideeri uuesti ametisse, tulles vastu oma perekonna soovile.

Suurbritannia andis Hongkongi tagasi Hiina võimu alla 1997. aasta 1. juulil kokkulepitud nn ühe riigi, kahe süsteemi valemi järgi. See pidanuks tagama laialdase autonoomia, õigusliku sõltumatuse ja sõnavabaduse, mida pole Mandri-Hiinas. Viimastel aastatel on aga Hiinat kritiseeritud Hongkongi üle mõjuvõimu suurendamisest ja seaduste kehtestamises, mis pärsivad neidsamu kokkulepitud õigusi. Peking ja Hongkong on süüdistused tagasi lükanud.

Xi ütles reedel Hongkongis, et ühe riigi ja kahesüsteemi mudel on piirkonna kaitsmisel hästi töötanud ning peab jätkuma pikka aega.