Hiina kohus mõistis viis lasteraamatute avaldajat vangi

Koomiksiraamatus on muu hulgas kujutatud lambaid, kes hoiavad hundikarja oma külast eemal. Võimude hinnangul on autorid viidanud sellega Hongkongi ja Pekingi suhetele.

Viis noort autorit on kohtu otsust oodates juba peaaegu aasta aega vanglas viibinud.

Nende sõnul on raamatus kirjeldatud ajalugu tavainimese vaatenurgast, kohtunik aga leidis, et tegemist on riigivastase ajupesuga.