Kaks ministrit astub Boris Johnsoni valitsusest tagasi

Sunak teatas kirjas peaministrile, et ta ei saa enam samamoodi jätkata. Javid ütles Johnsonile, et ta kaotas tema vastu usalduse. Mõlemad mehed avaldasid oma tagasiastumisavaldused Twitteris.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022

"Avalikkusel on õigus oodata valitsuselt õiget, kompetentset ja tõsist käitumist," teatas Sunak. "Minu arust peab nende väärtuste eest seisma ja selle pärast astun ka tagasi," lisas Sunak.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 5, 2022

Kahe olulise ministri tagasiastumine tuleb peale Johnsoni teadet, et tegelikult oli viga veebruaris edutada Chris Pinhcerit, kelle osas juba varasemalt oli esitatud kaebusi meeste käperdamises.

Kuigi Pincher on konkreetseid juhtumeid eitanud teatas ta oma tagasiastumisavalduses, et tal on häbi ning ta on tekitanud teistele inimestele ebavajalikku härmi.

Johnson teatas hiljuti avalikult, et Pincheri edutamine oli viga ja vabandas selle pärast. "Tagantjärele vaadates oli see vale otsus," lisas Johnson.

Johnsoni avalik vabandus tuli Sunaki ja Javidi jaoks liiga hilja.

Paljud Ühendkuningriigi konservatiivse erakonna parlamendisaadikud on nõudnud Johnsoni tagasiastumist.