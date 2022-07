Kallis ehitushind lükkab Tartu koolide remondid tulevikku

Kui siiani kavandas Tartu linn kõigi koolihoonete ulatuslikku uuendamist aastaks 2032, siis pärast uue eelarvestrateegia heaks kiitmist, on Tartu abilinnapea Priit Humala sõnul planeeritud rekonstrueerimiste lõpp lükkunud ligi kümme aastat hilisemaks.

"Mõnel on see aasta, mõnel on mitu aastat. Mõnel on neid aastaid rohkem, sõltuvalt sellest, kus nad on graafikus. Me näeme, et aasta 2040 ja pluss on viimased koolihoonete rekonstrueerimised meie praeguses investeeringute kavas," sõnas Humal.

Pooleliolevad objektid plaanib linn lõpuni teha. Humala sõnul lükkub aga rekonstrueerimine tõenäoliselt edasi Veeriku koolil ja nii ka teistel nimekirjas taga pool olevatel haridusasutustel. Veeriku kooli direktori Ruth Ahvena sõnul oli esialgu kooli rekonstrueerimine planeeritud käesolevaks aastaks. Uue eelarvestrateegia alusel on ehitustööd lükatud aga 2027. aastasse.

See on nüüd teine kord, kui meie renoveerimist edasi lükatakse. Sellises olukorras on äärmiselt raske kooli juhtida, kui sa teed plaane, teed arengukavasid ja siis need kõik vastu taevast lendavad. Ma saan aru, et Ukraina sõda on hindu tõstnud ja kõik nii edasi, aga eks siin ole ka koolipidaja prioriteedid. Me räägime küll, et haridus on kõige suurem prioriteet, aga kui me vaatame, mis toimub, siis ma kahjuks ei näe seda," rääkis Ahven.

Kooli seisukord on aga direktori sõnul juba kehv - krohv langeb, hakkama tuleb saada sundventilatsiooniga. Kuna õpilaste arv on koolis kümne aasta jooksul kahekordistunud, on ka fuajeed klassiruume täis ehitatud ja ruumi vahetundides aja veetmiseks vähe. Kuigi Descartes'i koolis on olukord mõnevõrra parem, peavad ka nemad uutesse ruumidesse kolimist pikemalt ootama.



"Kooli mööbel, eriti toolid, on suhteliselt õnnetus olukorras. Maja on ehituskonstruktsiooniliselt tegelikult kindlasti rahuldavas seisus," rääkis Tartu Descartes'i kooli direktor Jaan Reinson.

Mitmete koolide uuendamise algust mõjutab ka asjaolu, kas riik leiab täiendavalt Kroonuaia ehk uue nimega Pärli kooli rekonstrueerimise kaasrahastamiseks 3.9 miljonit eurot. Linn ootab selles osas riigilt vastust juuli lõpuks.