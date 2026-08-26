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Tartu kooli seina varisemine toob linnale kaasa miljoneid eurosid lisakulu

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Tartu Miina Härma gümnaasiumi remont kujuneb augusti alguses varisenud seina tõttu oodatust kallimaks. Tartu abilinnapea sõnul see teiste koolide remondi ajakava ei mõjuta. Kärpeid tuleb teha mujalt.

Miina Härma gümnaasiumis algas suve hakul tehnosüsteemide remont, mille käigus varises paar nädalat tagasi kokku osa 1960. aastal ehitatud hooneblokist. Tartu abilinnapea Martin Beki sõnul tuleb nüüd otsustada, kas tugevdada hoone vundamenti ja ehitada majaosa tagasi sellisena, nagu see oli varem, või võtta ette suurem juurdeehitus.

"Ootame esiteks ekspertiisi ja kooli nägemust, kas hakkame seda sellisel kujul taastama või teeme ka korrektuure. Oleme seda käsitlust laiendanud ka kohe kõrval olevale 1962. aastal rajatud hooneosale, kuna on teada, et nii või teisiti on tarvis ka seal vundamenti tugevdada. Kaalume variante, kas teha kahe korruse asemel kolm või rajada sisse kelder," ütles Bek.

Miina Härma gümnaasiumi direktori Ene Tannbergi sõnul oleks juurdeehitus vajalik.

"Kui hakata uuesti üles ehitama, siis ei ole mõtet täpselt samasugust teha, peaks tegema funktsionaalsema ja suurema mahuga, sest kooli esimene vajadus on see, et me oleme kahes vahetuses. Esimesed ja teised klassid on teises vahetuses, et need mahuksid ka hommikuse kooli algusega ära. Meil on hästi kitsas söökla, vaja oleks tugispetsialistide ruume ja meie majas ei ole ka lifti," nentis Tannberg.

Kooli remondiks planeeris linn esialgu kuus miljonit eurot. Beki sõnul toob aga seina varisemine kaasa veel mitme miljoni euro suuruse kulu. Kui palju tuleb kärpeid järgmise aasta eelarves täpsemalt teha, pole veel teada. Beki kinnitusel ei tule kokkuhoid teiste koolide rekonstrueerimise arvelt, vaid kärpeid tuleb teha muudest valdkondadest.

"Sellel perioodil tahame ka Veeriku kooli täielikult rekonstrueerida. Praegu pole alust arvata, et midagi selle tõttu venima jääks. Katsume oodata tulemused, analüüsida ettepanekuid ja siis leida ka rahalise katte. Midagi peab tõenäoliselt nihkuma," ütles Bek.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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