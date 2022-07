Ravimite infolehed võivad tulevikus muutuda digitaalseks

Viimased paar aastat on Euroopa Komisjon pidanud liikmesriikidega läbirääkimisi ravimivaldkonna arengu üle. Nüüd on tulnud ettepanek vahetada tulevikus välja ravimipakendi infoleht.

"Kui praegu on kõikides ravimipakendites meil paberil pakendi infoleht, siis on tehtud ettepanek, et võiks kas siis lisaks paberist infolehele kasutada elektroonilist infolehte või siis paberinfolehest üldse loobuda," selgitas Eesti proviisorapteekide liidu juhatuse liige Ly Rootslane.

Kuigi digitaalne info oleks kättesaadav kõikjal, siis on inimesi, kes soovivad ravimilehte jääda lugema paberilt. See teeb Rootslase murelikuks, kuna apteegid ei saa tema sõnul muutuda printimiskeskusteks ning proviisoritel peab jääma aega inimeste nõustamiseks.

"Me oleme siin kuulnud ka ettepanekutest, et sellisel juhul, kui enam paberist infolehte pakendis ei ole, jääb nende väljaprintimine apteegi kohustuseks. Selles osas oleme me murelikud, sest me ei tea, kui suur see huvi paberinfolehtede saamise vastu inimestel on," rääkis Rootslane.

Rootslase sõnul võiks eelnõu valmis saada selle aasta lõpuks, kuid järgnevad muutused ei toimuks üleöö. Inimestele jäetakse aega harjumiseks.

"Juhul, kui toimub üleminek paberinfolehelt elektroonilisele, siis peab inimesi piisavalt teavitama sellest ja tuleb luua ka tehniline lahendus, kus inimestele oleks võimalikult lihtsasti ravimite kohta vajalik info kättesaadav. Selle teavituse ja juhendamine peaks olema väga täpselt läbi mõeldud," rääkis ta.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius ütles, et digitaalne ravimiinfo on loogiline samm praeguses ühiskonnas.

Täieliku digivariandi peale saab Laiuse sõnul mõelda aga ikkagi alles siis, kui ühiskond on tervikuna selleks valmis.

"Kindlasti ei maksa seda karta, et lähitulevikus see paberikujul ravimiinfo ära kaob hetkega. Praegu arutatakse, mismoodi liikuda selles suunas, mismoodi luua täiendavaid kanaleid, et inimesed infot kätte saaksid ravimite kohta. Kuhu täpselt ja millal need arutelud välja jõuavad, seda me praegu ei tea," ütles Laius.