Horvaatia liitub 2023. aasta jaanuaris eurotsooniga

Eurotsooni rahandusministrid pidasid teisipäeval Brüsselis piduliku allkirjastamistseremoonia, kus anti Horvaatiale õigus hakata kasutama ametliku valuutana eurot.

Euroopa Komisjon soovitas Horvaatial kasutusele võtta euro pärast vajalike tingimuste täitmist, mis on seotud inflatsiooni taseme ja riigivõlaga.

Croatia will adopt the euro as of next year!



The country fulfils all convergence criteria, the Council of the European Union agreed today. Croatia is now formally approved to join the euro area on 1 January 2023.



