Lukas: õpetajatele võiks hakata pakkuma vaba aastat

Lukas tõdes, et pideva ülekoormusega töötades on õpetajatel vaja puhkust ja täiendavat motivatsiooni.

"Ja nad tahaksid näha, et nende ametit väärtustatakse. Me võiksime tulevikus kaaluda sellist vaba aastat või ka vaba semestrit nagu ülikoolides, mingi aja jooksul, kus inimesed saavad enesetäiendamisele pühenduda ja ei pea nagu orav rattas, suure koormusega töötama. Nii et neid meetmeid on, millega õpetajate koormust vähendada," rääkis Lukas.

Lukas rääkis, et tal on hea meel, et valitsus on nüüd lähenemas süsteemselt eestikeelsele haridusele üleminekule.

"Ma olen Tartus välja pakkunud kontsentrite süsteemi, kus üheaegselt erinevad kooliastmed lähevad eestikeelsele haridusele üle ja linnavalitsus siis täpselt selle ka kehtestas. Nii on võimalik siis üheksa-aastases põhikoolitsüklis minna üle kolme aastaga. Et esimene, teine ja kolmas kooliaste alustavad üleminekut ja lõpetavad selle ühekorraga. Riigi tasemel me oleme kokku leppinud, et kõigepealt algab ettevalmistusperiood nagu selle kontsentrite süsteemi juurde käib ja siis üleminek kahes esimeses kooliastmes kolme aasta jooksul ja kolmas ei pea lõppema samal ajal," rääkis Lukas.

Järjest süveneva õpetajate puuduse lahendamiseks pakkus Lukas välja, et neid tuleb piisavalt motiveerida. Suuremas koguses on õpetajaid vaja aastaks 2024, kui peaks algama üleminek eestikeelsele haridusele alushariduses ja esimeses kuni neljandas klassis.

"2024 ei ole kogu põhikooli mahtu veel vaja. Me räägime ka lasteaiast. Lasteaia puhul võiks see asi olla lihtsam, sest alushariduse pedagoogideks ja klassiõpetajateks õpib päris palju noori. Neid piisavalt motiveerides, küll me need inimesed leiame. Teatud piirkondadesse tuleb lisatasude ja lisa sotsiaalsete garantiidega inimesi aidata minna. Aga selleks on koalitsioon kokkuleppe teinud, et need vajalikud sammud astuda," ütles Lukas.

"Me peame need õpetajad leidma. Lõpuks, Eesti rahvas on haridususku ja õpetajaid on alati leidunud. Peame ka nüüd sellest karist üle saama," lisas ta.

Rääkides koroonaviiruse pandeemia tingimustes õppimisest kiitis Lukas eelmist ministrit Liina Kersnat (RE) ja ütles, et tuleks jätkata samas vaimus.

"Seda tegi Liina Kersna küll hästi, et ta koolid, üksikute eranditega, tegelikult lahti hoidis. See, et lapsed saaksid koolid käia, pedagoogidega vahetut kontakti on väga oluline. Püüame jätkata samas vaimus, aga eks vastavad meetmed võetakse vastu, kui tingimused on teada," sõnas Lukas.

Saatejuht Taavi Libe küsis Lukaselt, kas on õige, et ministriks saab inimene, kellel pole varem poliitikaga kokkupuuteid olnud, viidates kahele värskele Isamaa ministrile Lea Danilson-Järgile ja Kristjan Järvanile.

"Mõlemad kolleegid, kellest te räägite, on kokku puutunud Eesti ühiskonna valuteemadega ja ka poliitikaga. Ja küllap nad küpsevad kiiresti. Aega ei anta ja mõlemad on selleks võimekad inimesed, et need õppetunnid võtta ja siis samal ajal ka juba olulisi otsuseid teha. Ma loodan, et nad kohanevad ja räägivad kaasa juba mõne tunni pärast," kommenteeris Lukas.