Terviseamet prognoosib koroonaga haiglas olevate inimeste arvu kasvu

Terviseamet prognoosib möödunud nädala kokkuvõtte põhjal, et tõenäoliselt kasvab sel nädalal üle saja nende inimeste hulk, kes viibivad haiglas koroonaviirusega.

Esmaspäeva hommiku seisuga vajas haiglaravi 99 COVID-19 patsienti, 47 juhul oli tegemist inimestega, kes olid haiglas sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Eelmisel nädalal avati haiglates 97 uut COVID-19 haigusjuhtumit.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul on haigestumus jätkuvalt kerges kasvutrendis. Eelmisel nädalal analüüsitud 7311 testist osutus 1564 positiivseks.

"Registreeritud andmetel suurenes haigestumine pea kõikides vanuserühmades. Uuel nädalaga võib oodata veidi üle 1700 nakatunu."

Sepp lisas, et nakatamiskordaja R on hakanud taas kasvama, jõudes sel nädalal 1,1-ni. Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.

Eelmise nädala asulate reoveeseire tulemuste põhjal on Eestis viiruselevik reovees ca 70 protsendi ulatuses kollasel ohutasemel. Enim viirusosakesi tuvastati reovees Paides, Tallinnas, Kärdlas.

Tartu Ülikooli analüüsi andmetel selgub, et omikroni BA.5 alamliin on muutunud domineerivaks.