Kuuma ilma tõttu levib Californias kiiresti metsatulekahju

USA-s California osariigis levib kiiresti metsatulekahju. Võimude teatel levib tuli kiiresti ja evakueeritud on juba 6000 inimest.

California Mariposa maakonnas kuulutati laupäeval tulekahju tõttu välja erakorraline seisukord. See võimaldas osariigil saada föderaalset abi. USA ametnikud hoiatasid, et põud, kliimamuutused ja hooldamata taimestik kujutavad endast ohtu.

Mariposa maakonnas tõusis temperatuur pühapäeval 38 kraadini. Metsatulekahju levib kiiresti Yosemite'i rahvuspargi lähedal. Pargis asuvad maailma suurimad ja vanimad sekvoiapuud. Puid ähvardas juulis juba üks tulekahju, kuid tuletõrjujad suutsid siis puud päästa.

"Metsatulekahju on põletanud 6314 hektarit maad ja seda pole kontrolli alla saadud," teatas pühapäeva õhtul California tuletõrje.

Tulekahju tõttu on evakueeritud kuus tuhat inimest, 10 hoonet on hävinud. California võimude teatel on ohus veel 3271 hoonet, vahendas BBC.

Kuuma ilma tõttu levivad metsatulekahjud praegu kiiresti ka Euroopas.