Eelmisel nädalal tuli Eestisse 2247 sõjapõgenikku

MIS ON MEEDIAKRIITIKA PORTAAL?

Meediamaailm meie ümber on kirju ja püüab me tähelepanu igal võimalikul juhul. Mõnikord on päris õiget ajakirjandust tohutu infolaviini seest raske leida. Teinekord peidab ajakirjandus end justkui muude asjade varju, reklaam ja pealkirjad pimestavad.



ERR.ee meediakriitika portaal hoiab arengutel silma peal, kiidab kordaminekuid ja laidab eksimusi. Et ajakirjandus püsiks terve ja parimate kavatsuste juures. Et avalikkuse huvi oleks esimesel kohal. Ausalt.