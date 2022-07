Narvas alustas tööd Ukraina sõjapõgenike abistamise infopunkt

Alates Ukraina sõja algusest on läbi Narva liikunud pea 22 000 sõjapõgenikku. Kuna valdav enamik neist suundub teistesse Euroopa riikidesse, siis arvati, et piiripunktis pakutavast infost ja abist piisab ning põgenikekeskusi pole Narva vaja. Nüüd, kus sõda on kestnud ligi pool aastat, jõudsid riigiametid arusaamisele, et ka transiidipõgenikud vajavad rohkem hoolt ja tähelepanu.

"Kui sa oled tulnud läbi kõigepealt Vene piiripunkti, pidanud vastama küsimustele, satud siin järgmiste ametnike juurde ja võib-olla kõik need küsimused, mida peaks küsima, ei tule kohe meelde. Aga kui sa oled juba piiripunktist väljas, siis sa tunned, justkui sa jääd üksi. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et me oleme oma vigadest õppinud ja meil Narva linna ja vabatahtlikega on hea koostöö," ütles sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu.

Piirist vaid mõnekümne meetri kaugusel asuvas infopunktis pakutakse põgenikele teavet, kuidas Narvast edasi liikuda või kuidas Eestisse jääda. Suuremat tähelepanu pööratakse haavatutele, haigetele, väikeste lastega peredele ja rahahätta sattunutele.

Võimaluste piires toetatakse ka kohalikke vabatahtlikke, kes põgenike abistamisega ammu enam toime ei tulnud.

"Eks me vabatahtlike togimisel tegelikult selle ühise järelduseni jõudsime. Aga nüüd on piiripunkti väliselt turvaliselt sinises tugitoolis võimalik oma muret kurta. Selge, et inimeste abistamine siin, Euroopa Liidu alguses on meie ühine kohustus," rääkis Narva linnapea Katri Raik.

Narva infopunktis nõustab transiidipõgenikke rahvusvahelise rändeorganisatsiooni koordinaator Jekaterina Romanova, kes varem põgenikke Narvas vabatahtlikuna abistas. Tema hinnangul avati infopunkt õigel ajal, kuna sügisel võib põgenike hulk taas kasvama hakata.

"Talve saabudes hakkavad inimesed rohkem liikuma, sest keegi ei tea, mis Ukrainas talvel inimesi ootab. Ka Venemaal on palju Ukraina sõjapõgenikke, kes samuti võivad sügise saabudes liikuma hakata. Arvan, et see infopunkt võib üle piiri tulnutele veel palju kasu tuua," rääkis Romanova.

Narva linnavalitsuse andmeil saabub iga päev Narva umbes sadakond Ukraina põgenikku. Varakevadel ulatus Narva piiripunkti saabunud põgenike arv mõnel päeval kuni 300.