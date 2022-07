Venemaa lahkub Rahvusvahelisest Kosmosejaamast

Venemaa teatas teisipäeval, et lahkub pärast 2024. aastat Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) projektist.

ISS on üks viimaseid USA ja Venemaa koostöövaldkondi, vahendas The Washington Post.

Venemaa kosmoseagentuuri Roskosmose juht Juri Borisov teatas otsusest teisipäevasel kohtumisel Venemaa režiimi liidri Vladimir Putiniga. Ta ütles, et Roskosmos keskendub enda kosmosejaama ehitamisele.

"Me täidame kõik meie kohustused meie partnerite ees, kuid otsus jaamast lahkuda pärast 2024. aastat on tehtud," ütles Borisov.

Vene ametnikud on arutanud projektist lahkumist vähemalt aastast 2021, viidates vananenud seadmetele ja kasvavatele ohutusriskidele.

USA ametnik ütles Reutersile, et Venemaa ei ole NASA-le ISS-ist lahkumisest teatanud.

ISS tegutseb vähemalt 2030. aastani.

Sõda Ukrainas ja majandussanktsioonid on ISS-ist väljatõmbumist kiirendanud. Juunis ütles Roskosmose eelmine juht Dmitri Rogozin, et läbirääkimised Venemaa osaluse jätkumisest pärast 2024. aastat on võimalikud vaid siis, kui USA sanktsioonid Vene kosmosetööstuse ja majanduse teiste sektorite vastu kõrvaldab.