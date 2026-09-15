USA kinnitas esmakordselt kosmoserelva paigutamist orbiidile

Ameerika Ühendriikide valitsuse esindaja kinnitas täpsustamata iseloomuga kosmoserelva paigutamist Maa orbiidile. See on esimene kord, kui USA tunnistab avalikult oma ründevõime olemasolu kosmoses.

USA õhujõudude minister Troy Meink ütles, et orbiidil asuv relv on vajalik USA vägede kaitsmiseks vaenlase võimaliku rünnaku eest, vahendas Briti rahvusringhäälingukompanii BBC.

Meink ütles esmaspäeval toimunud õhuväe-, kosmose- ja küberteemade konverentsil esinedes, et USA on valmis muutuvateks ohtudeks, kuid ei avanud relva võimeid ega seda, millal see orbiidile paigutati.

USA kõrged sõjaväejuhid on varem öelnud, et kavatsevad suurendada sõjalisi võimeid kosmoses, viidates Venemaa ja Hiina programmidele, mille eesmärk on arendada võimalusi USA satelliitide ründamiseks ja häirimiseks võimalikus konfliktis.

President Donald Trumpi administratsioon on öelnud, et kosmosepõhised võimed ja püüdurraketid on kavandatava Kuldkupli (Golden Dome) õhukaitsesüsteemi oluline osa. Selle eesmärk on kaitsta USA territooriumi rakettide ja muude õhust lähtuvate ohtude eest.

1967. aastal sõlmitud leping keelustas massihävitusrelvade paigutamise orbiidile. Sellest ajast alates on USA, Venemaa ja Hiina sugused suurriigid uurinud muid, lepinguga otseselt keelustamata võimeid, näiteks vastaste satelliitide ründamist. Satelliidid on sõjalise side, seire ja navigatsiooni seisukohalt olulised.

Eelmisel aastal andis president Trump välja korralduse, millega rõhutati USA kosmoseväe (US Space Force) rolli mitte ainult kosmosevarade kaitsmisel, vaid ka ründava jõuna.

Kosmosevägi on USA sõjaväe uusim väeliik viimase enam kui 70 aasta jooksul. See loodi 2019. aastal eesmärgiga kaitsta Ameerika kosmosevarasid, sealhulgas sadu side- ja seiresatelliite.

"Kosmoses kohalolek hõlmab valdkondi, mis on vajalikud võitlemiseks kosmosedomeeni pärast ja selle kontrollimiseks – kasutades kineetilisi ja mittekineetilisi vahendeid vastase võimete mõjutamiseks häirimise, nõrgestamise ja vajadusel ka hävitamise kaudu," ütles USA kosmoseväe pressiesindaja. "Neid võimeid saab võitlevate väejuhatuste korraldusel kasutada nii ründe- kui ka kaitseotstarbel," lisas ta.

Veebruari alguses tuli ilmsiks, et kaks Venemaa satelliiti on tõenäoliselt alates Venemaa 2022. aasta sissetungist Ukrainasse pealt kuulanud vähemalt tosina Euroopa satelliidi sidet.

Sellised pealtkuulamised võisid võimaldada Venemaa luureteenistustel lugeda nende satelliitide edastatud tundlikke andmeid või hüpoteetiliselt isegi satelliidid oma kontrolli alla võtta.

2024. aastal teatas USA, et Venemaa on orbiidile saatnud satelliidi, mis USA hinnangul võib olla võimeline ründama teisi satelliite. Venemaa ei ole seda küsimust avalikult kommenteerinud.

USA kosmoseväe esindaja sõnul arendab ja kasutab Hiina kosmose- ja kosmosevastase võitluse võimekusi osana sõjalisest moderniseerimisstrateegiast, samal ajal kui Venemaa käsitleb kosmost sõjapidamise valdkonnana ning usub, et ülekaal kosmoses saab tulevastes konfliktides otsustavaks teguriks.