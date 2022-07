Lufthansa tühistas streigi tõttu tuhat lendu

Lufthansa tühistas kolmapäevaks peaaegu kõik lennud Frankfurdi ja Müncheni lennujaamades. Ettevõtte andmetel tühistatakse Frankfurdis 680 ja Münchenis 350 lendu. Kokku puudutab see umbes 134 000 reisijat.

Lufthansa töötajate streik mõjutab ka Eesti lennuliiklust. Firma tühistas kolmapäeval kolm reisi Tallinnast Saksamaale. Kell 6.05 Tallinn-Frankfurti lend on tühistatud. 12.55 Tallinn-München on tühistatud ja 18.45 Tallinn-Frankfurt on tühistatud.

Lufthansa töötajaid kutsus üles streikima ametiühing Verdi. Ametiühing tahab avaldada survet tööandjale, et ta teeks järgmises läbirääkimiste voorus parema palgapakkumise.

Lufthansa tippjuht Michael Niggemann kritiseeris streiki.

"See mõjutab meie reisijaid põhireisihooajal. See koormab meie töötajaid veel rohkem. Neljapäeval ja reedel on veel võimalik, et mõned lennud tühistatakse või need hilinevad," ütles Niggemann.

Lufthansa pilootide ametiühing korraldab neljapäeval hääletuse, et otsustada streigi alustamise üle. Streik võib toimuda juba augustis.