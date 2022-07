Lufthansa piloodid toetasid hääletusel palga nimel streikimist

97,6 protsenti hääletanutest toetasid streikimist.

See aga ähvardab täiendavalt häirida lennureise kiirel suvepuhkuste ajal, sest mitu lennufirmat, sealhulgas Lufthansa on streikide ja tööjõupuuduse tõttu pidanud juba tuhandeid lende tühistama või edasi lükkama.

Siiski ei tähenda pilootide hääletus tingimata seda, et streik toimub. Pilootide ametiühingu Vereinigung Cockpit (VC) esindaja Marcel Groels ütles, et tegemist on signaaliga tööandjale, et palgaga seoses tuleb konstruktiivseid samme astuda.

"Me näitame, et oleme valmis rääkima," lisas ta.

Lufthansa esindaja ütles, et ettevõte austab hääletuse tulemusi ning loodab, et läbirääkimistel jõutakse konstruktiivse lahenduseni.

VC nõuab pilootidele sel aastal 5,5-protsendilist palgatõusu ja pärast seda automaatset inflatsioonikompensatsiooni. Samuti nõuab ametiühing ühtset palgastruktuuri kõikidele Lufthansa kontserni lennufirmade töötajatele, mille hulka kuuluvad nii Lufthansa kui ka selle allüksus Eurowings.

Selle nädala kolmapäeval pidi Lufthansa tühistama umbes 1000 lendu Frankfurdi ja Müncheni lennujaamades ettevõtte maapealsete töötajate streigi tõttu. Streik puudutas ka Eesti lennuliiklust.