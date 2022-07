Ukraina põgenike lapsed veedavad Eestis aktiivselt suve

Eestisse sõja eest tulnud Ukraina lapsed veedavad oma suve ilmselt teistmoodi kui kodus olles. Paljud asutused püüavad suvel korraldada lastele mitmesuguseid tegevusi, et neid argimõtetest eemale saada. Näiteks algas Eesti filmimuuseumis Ukraina lastele kolmepäevane suvelaager. Sel ajal külastavad nad muuseume, et lapsed õpiksid eesti keelt kultuuri kaudu.

Esimesel laagripäeval oli kohal 13 Ukraina last vanuses 8 kuni 12. Esimesel päeval tutvustati neile peamiselt Eesti ajalugu.

"Me pisut tutvusime ikkagi Eesti ajaloo ekspositsiooniga Maarjamäe lossis ja uurisime, kuidas on lapsed läbi 100 aasta mänginud, kuidas nad on elanud. Nüüd päeva teine pool on natukene vabam, orienteerume lossipargis ja pärast meisterdame ka tuulelohet, sest täna on hea tuuline ilm," rääkis suvelaagri korraldaja Liisi Selg.

Neljapäeval lähevad lapsed Vabamusse, reedel vabaõhumuuseumisse, et tutvuda Eesti traditsioonidega.

"Vabamus meisterdame vabaduse kella ja meil on ka fotojaht vanalinnas plaanis. Vabaõhumuuseumis saab muidugi teada, kuidas eestlane on tööd teinud, aga mitte ainult, meisterdavad ka oma pere märgi," selgitas Selg.

Kohapeal abistab lapsi märtsis Ukrainast tulnud inglise keele ja ajaloo õpetaja Viktorija Rutkovska. Kevadest saati on ta töötanud Tallinna Lilleküla gümnaasiumi Räägu õppehoones. Seal plaanib ta ka sügisel jätkata.

"Alguses oli väga keeruline, aga siis ma natukene harjusin selle riigiga. Nüüd ma tunnen ennast mugavalt," ütles ta.

Õpetaja arvates tunnevad lapsed ennast siin hästi. "Ma arvan, et see orienteerumine, mida me teeme praegu, on nende jaoks kõige parem harjutus. Nad on hullud selle järele. Nad jooksevad, küsivad küsimusi. Ma arvan, et see on kõige hästi minemise tulemus," rääkis ta.

Laagritegevused meeldisid osalejatele väga.

"Palju mänguväljakuid, palju mänge. Ma loodan, et ma leian kiiresti sõpru," ütles Mark.

Danilo ja Vladislav teavad juba ka esimesi sõnu eesti keeles.

"Tere, tere hommikust, appi. Ja see on kõik," rääkis Danilo.

"Koer, siga, ma tean palju. Ma tean loomi, veel tean tervitusi: tere hommikust, tere päevast, kuidas läheb, ma olen Ukrainast," loetles Vladislav.

Seda, kas poisid uuel kooliaastal õppima lähevad, sõltub nende endi sõnul sellest, kas saavad eesti keele sügiseks selgeks.