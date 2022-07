Saksa tankivahetuse plaan on siiani ebaedukas

Saksamaa kantsler Olaf Scholz lubas aprillis anda Saksa sõjatehnikat riikidele, kes annavad oma vanema ja enamasti nõukogude päritolu sõjatehnika Ukrainale. Tankivahetuseks (sks keeles Ringtausch) nimetatud lubaduse aeglast täitmist on hakanud kritiseerima nii Saksa opositsioon kui ka Scholzi koalitsioonikaaslased, vahendab Politico .

Saksa kantsler Olaf Scholz lubas aprillis, et Saksamaa annab Saksa tehnikat riikidele, kes annavad oma rasketehnikat Ukrainale.

Kolm kuud hiljem on Saksamaa raskustes lubatu elluviimisega, mistõttu on viibinud ka rasketehnika edasiandmine Ukrainale.

Saksamaad on lubaduste täitmise aegluses süüdistanud avalikult Poola, kelle kaitseministri Mariusz Blaszczaki sõnul oli ettepaneku näol tegemist pelga propagandaga.

Saksa konservatiivse erakonna CDU juhi Friedrich Merzi sõnul on Ringtausch muutunud ummikteeks Scholzi kõhkluste tõttu. Merz tõi eraldi välja ka Poola kriitika Saksamaa suhtes, nimetades Poolat oluliseks Saksamaa partneriks.

Opositsioonijuht Merz külastas kolmapäeval Poolat ning kohtus Poola peaministri Mateusz Morawiecki.

Merzi visiit näitab pingete kasvu Saksamaa ja Poola vahel, kuna tavalistes oludes ei ole kombekas kutsuda visiidile naaberriigi opositsioonipartei juhti.

Kuigi Berliin tarnis see nädal Ukrainale uut sõjatehnikat ning Saksa valitsus andis Ukrainale loa osta 100 Saksa haubitsat, siis tankivahetuse tõttu tõusetunud kriitika on taas toonud fookusesse Saksa kantsleri vastumeelsuse tarnida Ukrainale kõige võimsamat Saksa rasketehnikat.

Kriitika keskmes on Saksa Leopard tankid ja Marder lahingumasinad.

Praeguseks on Saksamaa jõudnud tehnika vahetuse osas kokkuleppele ainult Tšehhi valitsusega, kuid läbirääkimised Slovakkia, Sloveenia ja Kreekaga on ummikus. Samuti on Poola ametiisikute sõnul tankivahetus nende jaoks sisuliselt läbi kukkunud.

Tšehhile on kokkulepe raames lubatud 14 Leopard 2A4 tanki ja üks rasketehnika päästemasin.

Paljude vaidluste keskmes on doonorriikide tahe saada Saksamaalt uut ja paremat tehnikat, mitte näiteks 1970ndatest aastatest pärit Marder sõidukeid.

Sloveenia on nende asemel soovinud moodsaid Boxer lahingumasinaid, millega Saksamaa pole nõustunud, kuna isegi Saksa relvajõud ei ole piisavalt palju Boxereid saanud.

Eriti pingeliseks läks olukord Saksamaal Poolaga, kes andis Ukrainale 280 T-72 tanki sõja esimestel kuudel ning tahtis Saksamaalt asendustehnikat.

"Esiteks läks Saksa valitsusel mitu kuud, et Poola soovile vastata ning Poolale pakuti ainult 20 Leopard 2 tanki, mille tarned oleksid alanud alles järgmise aasta aprillis," ütles Politicole CDU parlamendiliige Roderich Kiesewetter.

Kiesewetteri sõnul oleksid poolakad tema teada olnud nõus kasvõi 48-56 moodsa Leopard tankiga, kuid isegi sellega ei saanud Saksamaa hakkama. Selline suutmatus on Saksamaa mainet Ida-Euroopas tugevalt kahjustanud.

Saksamaa roheliste hulka kuuluv välisminister Annalena Baerbock on varasemalt ärgitanud Scholzi andma Saksa tanke Ukrainale otse. Scholzi ja teiste Saksa juhtivate sotsiaaldemokraatide hinnangul võiks selline samm aga Venemaad liiast provotseerida.

Venemaa provotseerimise vältimiseks on Saksa valitsus igati püüdnud vältida muljet, et Saksamaa annab Ukrainale tanke. Seetõttu ütles Saksa kaitseminister Christine Lambrecht, et Ukrainale antavad 30 Gepard õhutõrje platvormi ei ole klassikalises mõttes tankid, kuigi põhinevad tankikerel.

Ka mitmed valitsuskoalitsiooni erakondadesse kuuluvad poliitikud kas toetavad tankivahetust või nõuavad selle paremat elluviimist. Näiteks Saksa väliskomisjoni sotsiaaldemokraadist liige Michael Roth kinnitas Politicole Ringtauschi idee toetamist.

Rothi hinnangul võib Saksamaa mingi hetk hakata otse andma raskerelvastust Ukrainale.

Ringtauschi suhtes on kriitiliselt sõna võtnud ka Saksa roheliste hulka kuuluv Bundestagi asepresident Katrin Göring-Eckardt, kes sõnas nädalavahetusel Saksa meediale, et lauale tuleb panna selged alternatiivid, sh kui võimalik anda Ukrainale raskerelvastust otse.

Saksa liberaalide kaitseteemade kõneisiku ütles Politicole, et on nõukogude perioodi tankid saavad tankivahetuseks varsti niikuinii otsa, seetõttu peaks kantsler Scholz järgmise sammuna lõpetama oma tankide tarnimise keelu Ukrainale.

Välisminister Baerbocki sõnul sunnib sõja venimine Saksamaad vaatama olukorda teisest võtmest.

CDU parlamendiliige Johann Wadephul tõi Twitteris välja, et kui Saksa rohelised ja liberaalid ning CDU toetavad tankide saatmist Ukrainale otse, siis on võimalik Saksa parlamendis teha enamusotsus selle elluviimiseks, minnes nii mööda Saksa kantslerist.