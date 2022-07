Morawiecki: Poola ja Ungari teed on tõepoolest lahku läinud

Morawiecki kommenteris Ungari peaministri Viktor Orbani hiljutist kõnet, mille põhjal sõda Ukrainas on mõjunud hävitavalt Ungari ja Poola koostööle.

"Ma kinnitan teist osa peaminister Orbani kõnest, et Poola ja Ungari teed on tõepoolest lahknenud. Ma ei kinnita tema sõnavõtu esimest poolt, sest Poola ei võta mingil viisil osa sõjast Ukrainas. Seda sõda sõdivad ainult ukrainlased, keda küll toetatakse peamiselt USA, aga ka Ühendkuningriigi, Poola ja paljude teiste riikide relvadega praktiliselt üle kogu Euroopa, et aidata ukrainlastel kaitsta oma suveräänsust," rääkis Poola peaminister.

Orban ütles sel nädalal Rumeenias peetud kõnes, et Poola - Ungari koostöö oli varem Visegradi grupi koostöötelg, kuid sõda on seda kõigutanud. Orban rääkis, et nii ungarlased kui ka poolakad tahavad, et Ukraina suveräänsus säiliks.

"Meie, ungarlased näeme seda kui sõda kahe slaavi rahva vahel, millest me tahame eemale hoida. Aga poolakad näevad seda kui sõda, millesse on ka nemad segatud: see on nende sõda ja nad peaaegu võitlevad selles," kõneles Orban.

"Ja kuna see on südameküsimus, siis me ei jõua kokkuleppele selles küsimuses, aga me peame kasutama oma mõistust, et päästa sõjajärgseks ajaks kõik võimalik Poola - Ungari sõprusest ja strateegilisest liidust," lisas ta.