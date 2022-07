Hiina kompartei võib suurendada veelgi Xi Jinpingi isikukultust

"Juhi" tiitlit on varem kandnud ainult kaks kompartei juhti. Mao Zedong oli "suur juht" ja tema järglane Hua Guofeng "tark juht".

Kompartei juba kasutab oma propagandas Xi puhul "rahvajuhi" tiitlit. See tekitab spekulatsioone, et sellest võib saada Xi ametlik tiitel, teatas The Times.

Juuli alguses kasutas seda väljendit ajalehe Study Times esiküljel ilmunud artiklis kompartei tähtis ametnik Chen Yixin. "Meie parteil ja riigil on väga vedanud, et peasekretär Xi Jinping on rahvajuht ja sõjaväe juhataja," kirjutas Chen.

"Nende avalduste eesmärk on valmistuda kongressiks, siis kinnitatakse ametlikult Xi kolmas ametiaeg," ütles Singapuri riikliku ülikooli teadur Alfred Wu.

"Minu hinnang on, et partei põhikirja lisatakse "rahvajuhi" tiitel, kuna Xi Jinpingile meeldib, kui need tiitlid on kirjas partei dokumentides," lisas Wu.