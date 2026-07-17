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Times: Xi soosiku langus tekitab küsimusi Hiina võimuladviku tuleviku kohta

Välismaa
Hiina kommunistlik partei
Hiina kommunistlik partei Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Huang Jingwen
Välismaa

Ajaleht The Times kirjutab, et Hiina juht Xi Jinping tugevdab oma haaret kommunistliku partei üle ning jätkab võimalike rivaalide kõrvaldamist võimu juurest. Hiljuti langes ebasoosingusse poliitbüroo liige Ma Xingrui, mis on tekitanud üha rohkem küsimusi selle kohta, milliseks kujuneb võimuvahetus pärast Xi ajastu lõppu.

66-aastane Ma Xingrui oli Xi Jinpingi lähikondlane ning kuulus poliitbüroosse vaid kolm aastat. Teda peeti Xi soosikuks, kuid nüüd sai temast esimene tsiviilisik peaaegu kümne aasta jooksul, kes on poliitbüroost välja visatud, vahendas The Times

Mullu arvati poliitbüroost välja kaks kindralit. Ma Xingrui karjäär erines aga tavapärasest Hiina tippjuhtide teekonnast. Ta oli hariduselt insener ning töötas Harbini Tehnoloogiainstituudis ja Hiina riiklikus kosmosetööstuses.

Pärast Xi võimuletulekut suunati ta juhtima kohalikku omavalitsust. Seda peetakse Hiinas sageli osaks tehnokraatide ettevalmistamisest kõrgemateks ametikohtadeks.

Xi ise päris poliitilise süsteemi, mis oli tema hinnangul sattumas lääne ideoloogia mõju alla. Just seda peab ta ka Nõukogude Liidu kokkuvarisemise põhjuseks. The Times toob välja, et Xi eelistab seetõttu edutada just tehnilise taustaga ametnikke, keda ta peab lojaalseteks ja ideoloogiliselt usaldusväärseteks.

Pärast edu saavutamist kohalikus omavalitsuses ootas Ma Xingruid juba suurem väljakutse. 2021. aastal saadeti ta juhtima Xinjiangi piirkonda, seda ajal, kui Hiina oli rahvusvahelise kriitika all uiguuride kinnipidamislaagrite tõttu. Xi jäi aga Ma Xingrui tegevusega rahule ning 2022. aastal liitus viimane poliitbürooga. 

Toona rikkus Xi ise kompartei kirjutamata reegleid ning jäi kolmandaks järjestikuseks ametiajaks Hiina etteotsa. Pole veel selge, kui kaua Xi Hiina eesotsas jätkab, kuid paljude vaatlejate hinnangul püsib ta võimul kuni surmani.

Tõenäoliselt kindlustab Xi 2027. aasta parteikongressil endale neljanda ametiaja. Märke tema võimalikest järeltulijatest või muudatustest partei juhtimises seni näha ei ole. 

Kõik praeguse poliitbüroo liikmed on üle 60 aasta vanad ning väidetavalt püüab Xi vältida olukorda, mis kujunes välja tema eelkäijate ajal. Nii Mao Zedongi kui ka Deng Xiaopingi lähimad liitlased jõudsid lõpuks kaheksakümnendatesse eluaastatesse ning kaotasid sideme Hiina nooremate põlvkondadega. Samas leiab Xi, et süsteem, mille alusel ta Hu Jintao ajal ametisse nimetati, oli veelgi halvem.

"Toona küsiti parteiametnikelt üle kogu riigi, kellest peaks saama uus juht. See on Xi Jinpingile vastumeelt. Ta on selliste asjade suhtes alati väga skeptiline," ütles Hiina ekspert Joseph Torigian ajalehele The Times. 

Pärast võimu ülevõtmist pidi Xi tõrjuma teiste poliitbüroo liikmete rünnakuid. Lõpuks kõrvaldas ta oma konkurendid võimult ning saatis nad eluks ajaks vangi. 

Ma Xingrui oli aga Xi enda välja valitud poliitbüroo liige ning tema langus viitab sellele, et isegi juhi soosikud ei pruugi alati jääda puutumatuks. See omakorda tõstatab Xi jaoks keerulise küsimuse, kellele saab ta tulevikus usaldada oma võimu ja poliitilise pärandi, kui isegi tema enda hoolikalt välja valitud inimesed võivad alt vedada.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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