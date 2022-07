Valmis raamat arheoloog Vello Lõugasest

Koos Ants Krautiga raamatu "Vello Lõugas: arheoloog, muinsuskaitsja, kodu-uurija" koostanud arheoloog Mati Mandel ütles ERR-ile, et Vello Lõugas oli laia haardega mees, kes uuris paljusid ajalooliselt olulisi paiku. Näiteks enne Läänemaal Kõmsil tehtud kaevamisi ei teatud Mandli sõnul, et Läänemaal üldse tarandkalmeid leidub. Üks neist kalmetest ehitati Lõugase algatusel pärast uuesti ka üles.

"Esimesed kaevamised, suured kaevamised olid tal Kõmsil neli aastat. Peale selle kaevas ta Lasnamäel kalmeid, kus praegu elamurajoon on, siis Rebala kaitsealal, mis tema algatusel sai üldse kaitsealaks. Siis ta kaevas Kaali kraatri juures, taheti ka Kaali kraatrisse sisse minna, see ei õnnestunud. Siis ta kaevas Konstantin Pätsi säilmeid Buraševos," loetles Mandel.

Mandel ütles, et Lõugas algatas kolmanda üle-eestilise arheoloogiamälestiste arvelevõtmise, mis tõi kaasa registreeritud muististe arvu mitmekordistumise.

Lõugasest endast raamatut koostama innustas autoreid aja kulgemine.

"See põlvkond, kes on tegelikult Vello Lõugase õpilased, on juba kas manalasse varisenud või on juba üle 60 ja 70 aasta vanad. Me mõtlesime, et kui meie seda ei tee, siis see raamat jääbki koostamata ja see oluline arheoloog jääbki raamatusse raiumata," selgitas Mandel.

Mati Mandli sõnul peaks raamat huvilisteni jõudma muinsuskaitseseltsi ja kohalike muuseumide vahendusel.