Lõuna-Korea lapsevanemad protestivad koolikohustusea langetamise vastu

Lõuna-Korea haridusministri sõnul laiendatakse riigis koolikohustusiga 5-aastastele kui selleks saadakse lai ühiskondlik toetus. Ettepanek tehti, kuna riigis on madal sündimus ja vähenev tööjõud ning sedasi loodetakse noored inimesed kiiremini tööturule suunata.

Esmaspäeval protestisid Lõuna-Korea presidendipalee ees plaani vastu 36 erinevat õpetajate ja lastevanemate organisatsiooni.

Mitmed lapsevanemad on ettepanekule vastu, kuna peale koolipäeva lõppu pärastlõunal on keeruline leida sobivat lastehoiuteenust. Enamus Lõuna-Korea lapsevanematest käib tööl ning enamik lastehoiuteenuseid pakub ainult täispäeva teenust.

Praegu algab riigis lastele koolikohustus 6-aastaselt.

Õpetajate hinnangul on 5-aastased liiga noored, et minna kooli ja varasem koolikohustusiga tähendab, et üha enam lapsevanemaid hakkab kasutama eraõpetajaid, et nende laps koolis hakkama saaks.

2019. aasta andmete järgi alustavad kooli 6-aastaselt 26 OECD 38 liikmesriigist. 5-aastaselt algab kooliiga Austraalias, Uus-Meremaal ja Iirimaal.

Haridusministeerium teatas, et avalikkuse tagasiside kuulatakse ära ning kavatsetakse kasutusele võtta meetmed, et lapsevanemad saaksid sobiva lapsehoiuteenuse.