Bulgaarias plahvatas pühapäeval moonaladu

Pühapäeva hommikul 3.30 toimus Kagu-Bulgaarias Karnobati linna lähistel asuvas moonalaos plahvatus, mille põhjused ei ole praegu selged.

Bulgaaria riikliku uudisteagentuuri BTA sõnul keegi plahvatuses viga ei saanud ja tuli kustutati kiirelt.

Moonalao omaniku Emilian Gebrevi sõnul hoiustati konkreetses laos laskemoona, mis oli ette tellitud erinevate ettevõtete poolt aga mille eest pole veel makstud.

Gebrev ütles, et plahvatuse põhjused ei ole veel välja selgitatud.

2021. aasta aprillis viskas Bulgaaria riigist välja Vene diplomaadi kui riigi ametivõimud teatasid, et peeti kinni kuus Vene Föderatsiooni kodanikku, kes olid seotud nelja rünnakuga Bulgaaria relva- ja moonaladude pihta viimase 10 aasta jooksul.

Bulgaaria välisministeerium teatas tollal, et üks Vene diplomaat sai persona non grata staatuse ning Vene Föderatsiooni ametivõimudel paluti teha koostööd Bulgaariaga antud juurdluses.

Bulgaaria prokurörid teatasid 2021. aasta aprillis, et üsna tõenäoliselt on mitmed plahvatused riigi relvatööstusega seotud hoonetes 2011. ja 2020. aasta vahemikus muuhulgas seotud relvaärimehe Gebrevi mürgitamisega 2015. aastal.

Gebrev langes mürgitamise tõttu 2015. aasta aprillis koomasse ning süüdistas enda mürgitamises venelasi. Mürgitamise sümptomitega oli ka Gebrevi poeg ja ettevõtte tegevjuht.

Tollal polnud selge, et miks Vene agendid olid võtnud sihiks Gebrevi mürgitamise, kuid 2021. aastal ütles ta ajalehele The New York Times, et tema ettevõte oli tarninud Ukrainale relvi.