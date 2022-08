Merike Saks: Muugal seisvat väetist pole võimalik Eesti tootjatele müüa

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja liikmete tähelepanu pälvis ERR-i 13. juuli uudis "Vene sanktsioonide tõttu kuhjub Muugal ohtlik väetiselaadung", kus sõna saanud ametnik andis lootust, et riik leiab võimaluse müügipiiranguga väetis ise realiseerida. See tekitas põllumajandusettevõtjates eksliku arusaama, et väetised riigistatakse ja müüakse huvilistele maha. Rahandusministeeriumi teatel see siiski nii pole.

"Selgitame, et rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise mõistes majandusressursside külmutamine ei tähenda vahendite riigistamist. Vahendite riigi omandisse üle võtmine eeldaks kriminaalmenetluse alustamist, mis võib päädida kuriteos süüdimõistetu vara konfiskeerimisega. Rahvusvaheline sanktsioon, seal hulgas finantssanktsioon, on välispoliitiline meede, mille käigus vara omandisuhe ei muutu," kirjutas ministeeriumi kantsler Merike Saks kirjas põllumajanduskojale, kes oli palunud tema seisukohta.

Finantssanktsiooni lõpetamisel on kõigil isikutel ja asutustel kohustuslik vara külmutamine koheselt lõpetada ja omanik saab vara kasutamist ja käsutamist jätkata, teatas Saks.

Tema sõnul peab riik juhul, kui sanktsioneeritud varaks on keskkonnaohtlikud kemikaalid, leidma vajadusel õiguslikud võimalused ohu kõrvaldamiseks, kuid seejuures tuleb arvestada rahvusvahelise sanktsiooni ajutist olemust ja konkreetset eesmärki.

"Rahandusministeerium ei vii läbi kriminaalmenetlusi, seetõttu puudub meil informatsioon, kas antud kaasuses on olemas kriminaalmenetluse alustamise alus, kas selline menetlus on alustatud või plaanitakse seda teha. Hetkel puudub ka informatsioon, et omanik sooviks vallasasjast ise loobuda, mistõttu puudub ka eeldus väetise vallasasjana hõivamiseks," märkis Saks.

Rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise üle teostab Eestis järelevalvet rahapesu andmebüroo.

Varem on Saksaga sarnasele seisukohale jõudnud majandusministeerium.