Ryanairi juht: 10-euroste piletite ajastu on läbi

Odavlennufirma Ryanair juht Michael O'Leary ütles, et firma ei paku kütusehinna kiire tõusu tõttu enam madalaima hinnaga pileteid. Tema sõnul on 10-euroste piletite ajastu läbi.

"Ryanairi keskmine piletihind tõuseks eelmise aasta 40 eurolt järgmise viie aasta jooksul umbes 50 euroni. Pole kahtlustki, et turu madalamad hinnad on meie tõeliselt odavad soodushinnad, üheeurosed, isegi 9,99-eurosed piletid. Ma arvan, et te ei näe neid hindu järgmiste aastate jooksul," ütles O'Leary.

Kütusehindade tõus muudab lendamise kallimaks, suurenevad ka majapidamiste energiaarved. O'Leary siiski eeldab, et inimesed jätkavad lendamist, vahendas BBC.

Kommertslennud moodustavad praegu umbes 2,4 protsenti ülemaailmsest heitkogusest. Lennundussektor on üha suurema surve all, et firmad vähendaksid oma ökoloogilist jalajälge.

O'Leary siiski väitis, et maanteetransport ja laevandus on üldiselt veel suuremad heitkoguste tekitajad. Tema sõnul investeerib Ryanair keskkonnasäästlikumatesse lennukitesse, kuid fossiilkütuste vähenemine tuleneb eelkõige elektrisõidukitele üleminekust.