Ekspert: sügisel võib oodata kinnisvarahindade langust

Kinnisvarahinnad tegid viimase poole aasta jooksul hüppelise kasvu üles, kuid nüüd on kätte jõudnud aeg, kus hinnad hakkavad langema ja ka pakkumisi on turul rohkem, ütles kinnisvaraportaali KV.EE tegevjuht Tarvo Teslon.

Kinnisvaraturul valitses pikalt defitsiit ning inimesed olid hirmul, et jäävad pakkumisest ilma, seega osteti kinnisvara valimatute hindadega, rääkis Teslon "Vikerhommikus". Nüüd on aktiivsus hakanud taas tõusma, hinnad langevad ja tehinguid on palju.

Kõige enam on tõusnud müügikodude pakkumiste arv, viimastel kuudel eriti aktiivselt, sõnas Teslon. Ta lisas, et hetkel läheb kinnisvaraturul kõige paremini 3-toaline korter, mis on ehitatud uude majja. "See on kallis, aga tundub, et inimestel raha on," sõnas ta.

Üürikorterite pakkumiste arv hakkas kasvama aprillis ja mais, juuniks oli enam-vähem seis taastunud, küll aga mitte Ukraina sõja eelsele tasemele. Juulis hakkasid õpilased ja tudengid endale üürikortereid otsima ning pakkumiste arv hakkas taas kukkuma.

"Hetkel on selle iseseisvuse aja kõige raskem üüriturg," sõnas Teslon. Kõige kõrgemad üürihinnad on Tallinnas ja Tartus. Tesloni sõnul on 2-toalise korteri keskmine üürihind 600 eurot.

Ka majade populaarsus on viimasel ajal tõusnud, sealhulgas suvekodude. Portaalijuhi sõnul on näha, et nende pakkumiste ja valikute arv on tõusmas.

"Kõige kiiremini lähevad Tallinnas asuvad majad hinnaga 400 000 eurot, alla selle väga ei olegi," ütles Teslon.

Küsimusele, kui palju on neid eestlasi, kellel on mitu kodu, ei julgenud Teslon vastata, aga sõnas, et neid on kindlasti rohkem kui kaks-kolm aastat tagasi.

Paljud tehingud jäävad Tesloni sõnul tegemata just küttesüsteemi variandi pärast, siiski on turul palju investoreid, kes otsivad oma rahale kohta ning neile ei ole küttesüsteem oluline. Paljud korterid seisavad tühjalt, sest hinnad on kiirelt tõusnud ja üürniku käendamine on kohati raskem, kui korteri tühjana hoidmine. "Hinnad on kasvanud ja üüritulu on väike," sõnas ta.

Vaadates meie naaberriiki Rootsit, kus kinnisvara hinnad on langenud üle 10 protsendi, vastas Teslon, et Rootsi kinnisvaraturule on oodatud krahhi viimased 15 aastat.

"Kui meil oli 2008. aastal majanduskriis, siis rootslased hakkasid ehitama ja suunasid raha majandusse, aga see jäi pigem tagasihoidlikuks. Võib-olla näeb Rootsi uuesti probleemi ja hakkab raha taas majandusse pumpama," ütles ta.

Portaalijuhi hinnangul on Eesti majandus hetkel heal järjel, väga palju on ilma laenuta või suurema sissemaksuga kortereid. "Ehituskulud siiski ei vähene, vaid pigem kallinevad," nentis ta.

Teslon prognoosis, et septembris hakkavad üürikorterite kuulutuste arvud uuesti kasvama ja seda aasta lõpuni.