Saaremaal pandi vastuolulise metsavenna hukkumiskohta rist

Pärast enam kui paarikümmet aastat otsimist leiti eelmisel aastal Saaremaa tuntuima metsavenna Elmar Ilbi ja tema kahe kaaslase viimane lahingupaik Luulupe metsas.

Laupäeval pandi 72 aastat tagasi toimunud lahingu paika tammepuust rist ja mälestustahvel.

Metsavendade liider Ilp hoidis punavõimu aastaid hirmul, karistades veriselt nii julgeolekutöötajaid kui ka kommunistlikke aktiviste. Tema veretööde tõttu on teda aastakümneid bandiidiks peetud.

Saaremaa metsavendluse uurija Mati Vendel leiab, et ta oli siiski vabadusvõitleja.

"Ma arvasin, et nad mõne koha peal ületasid ka oma sellist vajadust. Aga nüüd, uurides seda kõike, on mul päris selge, et tegelikult see, et teda on nimetatud vastuoluliseks – vastuoluliseks nimetavad teda need nõukogude võimu ajast, kes tegid koostööd okupatsioonivõimuga. Nad ei ole ju liiga teinud neile inimestele, ka kommunistidele, kes ei seganud teiste inimeste elu. Aga just need äraandjad, just need, kes oma tegevusega teenisid võõrast võimu ja tegid tavakodanike elu väga karmiks," rääkis Vendel.

"Aga noh, eks neid leidub praegugi veel, kes neid süüdistavad, sest ka nende omaksed ju, kellele nad ikkagi liiga tegid nagu siin ka öeldi, et nad aktiviste püüdsid hävitada ja seda nad tõesti tegid. Aga nendel on ju ka omaksed. Ja nende silmis on nad ju ikkagi pätid ja mõrtsukad. Ja ma ütlen ka nii palju, et ega nad mitte kedagi ei puutund, kui ta seda ise ära teeninud ei olnud," ütles Elmar Ilbi tuttav Selma Pahapill.